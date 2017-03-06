Взял эстафету у Николая II: в России "прослезился" монумент Ленина (видео)

15:07, 06 марта 2017
Курьёзы
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В России продолжается марафон "чудес".

В России монумент Владимира Ленина прослезился /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Глава небольшого города вблизи финской границы заявил: "в России начали происходить настоящие чудеса".

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Бывшая прокурор оккупированного Крыма была первой, кто обнаружил "чудо" на памятнике.

На прошлой неделе в эфире одного из российских телеканалов Поклонская со слезами на глазах заявила, что на полуострове замироточил бюст Николая II.

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Теги: #Россия#Ленин