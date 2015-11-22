Американские моряки сняли пародийный трейлер "Звездных войн"

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.

Ролик Sea Wars: The Ike Awakens («Морские войны: Пробуждение Айка») выложен на сервисе YouTube. Под пробуждением Айка подразумевается скорое окончание капитального ремонта корабля, названного в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра (Айк — его прозвище).

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В начале ролика демонстрируются кадры с испуганным матросом, жесты которого напоминают джедая из первого официального трейлера фильма. Дальше зритель видит, как по палубе со звуками робота R2D2 катится ведро уборщика, потом появляется световой меч и американский самолет, который атакует СИД-истребители.

Первый официальный трейлер седьмого эпизода «Звездных войн» вышел 20 октября. В ролике длиной чуть более двух минут зрителям представили новых героев саги — Рею и Финна. Также были продемонстрированы знакомые персонажи — Хан Соло, Чубакка (Питер Мейхью) и принцесса Лея (Кэрри Фишер).