В Одессе полиция задержала Чубакку из "Звездных войн" (фото)

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского городского управления милиции Анастасия Якубенко, прецедент произошел возле избирательного участка № 511107 (133 округ), расположенного в общеобразовательной школе по проспекту Глушко, 1.

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"К участку приехали на машине Чубакка и Дарт Вейдер. Остановились и перегородили движение всему остальному транспорту. На вызов выехала полиция. Был оформлен протокол", - отметила Якубенко.

Она пояснила, что полицейские попросили предоставить документы на автомобиль, перегородил движение. Однако граждане, одетые в костюмы главного персонажа киносаги Дарта Вейдера и путешественника из племени вуки Чубакки, игнорировали правоохранителей и отказывались выполнять законное требование.

Полицейские вынуждены были пригласить Чубакка, который был за рулем, и Дарта Вейдера в райотдел для выяснения обстоятельств.

Сейчас данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту нарушения общественного порядка.

Со слов очевидцев, Чубакка отказывался называть полицейским свое настоящее имя и отказывался ехать в райотдел.

Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала Дарта Вейдера кандидатом в мэры Одессы, также зарегистрирован список кандидатов этого персонажана выборах в Одесский городской совет.