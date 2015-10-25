В Одессе полиция задержала Чубакку из "Звездных войн" (фото)
В Одессе за нарушение общественного порядка возле избирательного участка полиция задержала мужчину в костюме персонажа фантастической киносаги "Звездные войны" Чубакки.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского городского управления милиции Анастасия Якубенко, прецедент произошел возле избирательного участка № 511107 (133 округ), расположенного в общеобразовательной школе по проспекту Глушко, 1.
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"К участку приехали на машине Чубакка и Дарт Вейдер. Остановились и перегородили движение всему остальному транспорту. На вызов выехала полиция. Был оформлен протокол", - отметила Якубенко.
Она пояснила, что полицейские попросили предоставить документы на автомобиль, перегородил движение. Однако граждане, одетые в костюмы главного персонажа киносаги Дарта Вейдера и путешественника из племени вуки Чубакки, игнорировали правоохранителей и отказывались выполнять законное требование.
Полицейские вынуждены были пригласить Чубакка, который был за рулем, и Дарта Вейдера в райотдел для выяснения обстоятельств.
Сейчас данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту нарушения общественного порядка.
Со слов очевидцев, Чубакка отказывался называть полицейским свое настоящее имя и отказывался ехать в райотдел.
Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала Дарта Вейдера кандидатом в мэры Одессы, также зарегистрирован список кандидатов этого персонажана выборах в Одесский городской совет.