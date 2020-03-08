С Международным женским днем: самые смешные коубы к 8 марта (видео)

Международный женский день ежегодно становится объектом шуток и смешных мемов.

Накануне 8 марта в сети появляются новые шутки и коубы, связанные с этим праздником.

В основном шутят о том, как трудно приходится мужчинам накануне 8 марта и непосредственно в течение праздничного дня. Также не обходят стороной и тему подарков, а отдельной категорией шуток про 8 марта остается слишком уверенное поведение женщин в этот день.

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Напомним, Международный женский день отмечается 8 марта, а в этом году этот праздник приходится на воскресенье. Поэтому выходной переносится на следующий день, то есть понедельник. Таким образом, в этом году украинцы получат дополнительный выходной и будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.

Ранее УНИАН сделал подборку вариантов оригинальных подарков на Международный женский день. Речь идет о лучших идеях подарков на 8 марта для девушки, мамы и коллеги.