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В США мужчина угнал катафалк с гробом внутри, полиция устроила погоню (видео)

11:18, 28 февраля 2020
Курьёзы
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Полиция устроила погоню за мужчиной, угнавшим катафалк \ The Associated Press

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Вором оказался 25-летний Джеймс Хуарес. Он в среду вечером угнал катафалк Linkoln Navigator из-под церкви Святого Антония в Восточной Пасадене. Тело находилось в автомобиле, пока священник отпевал другого человека, сообщают местные СМИ, передает 112.ua.

Полицейские писали в соцсетях сообщения с просьбами в адрес преступника вернуть украденное тело человека. "Из всех плохих решений, которые вы приняли, по крайней мере, сделайте одно хорошее и верните умершего человека и гроб", - писали правоохранители.

Мужчина на катафалке устроил погоню и через некоторое время попал в ДТП - автомобиль перевернулся на оживленном шоссе 110, заблокировав на некоторое время две из пяти полос движения. Тело не смогли идентифицировать и доставили в морг.

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