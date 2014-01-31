В США безногий инвалид угнал автомобиль из автосалона

28-летний Шамаль Бэттис (Shamal Battice) угнал «Понтиак» 2009 года выпуска из автосалона. Перед этим он выразил заинтересованность в покупке машины и попросил консультанта посадить его внутрь. Оказавшись в автомобиле, Бэттис заперся изнутри, после чего достал складные костыли и уехал, используя их для нажатия на педали газа и тормоза, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Работники автосалона обратились в полицию, после чего за Бэттисом была предпринята погоня, однако он отказался останавливаться по требованию полицейских. Инвалида задержали лишь спустя несколько часов на автозаправке, когда он пытался выпросить у ее посетителей деньги на бензин.

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Представители полиции позже попросили работников автосалона доставить Бэттису его кресло-каталку в обмен на ключи от угнанного автомобиля.

Сейчас Бэттис находится в тюрьме, ему предъявлены обвинения в угоне, попытках скрыться от полиции и вождении без прав. Суд отказался освободить его под залог.