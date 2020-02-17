Необычный посетитель: в США в супермаркет забежал олень

10:56, 17 февраля 2020
Курьёзы
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В США олень забежал в магазин \ Mia Nail Spa VonMia

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По словам покупательницы Бриджит Дэн, олень стремительно забежал в продуктовый магазин через входную дверь и перепрыгнул через прилавок с мясом, передает ТСН со ссылкой на CNN.

"Я увидела огромного оленя, который бежал на меня. Сначала испугалась и подумала, что это немецкая овчарка, а потом поняла, что это олень", - рассказала Дэн.

Олень перепрыгнул через мясной прилавнок \ Mia Nail Spa VonMia

Видео и фотографии с необычным посетителем женщина опубликовала в своем Facebook. 

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