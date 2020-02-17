Необычный посетитель: в США в супермаркет забежал олень
10:56, 17 февраля 2020Курьёзы
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Животное перепрыгнуло через мясной прилавок, а затем выбежало на улицу.
В США олень забежал в магазин \ Mia Nail Spa VonMia
В одном из супермаркетов американского штата Индиана сняли на видео необычного посетителя.
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По словам покупательницы Бриджит Дэн, олень стремительно забежал в продуктовый магазин через входную дверь и перепрыгнул через прилавок с мясом, передает ТСН со ссылкой на CNN.
"Я увидела огромного оленя, который бежал на меня. Сначала испугалась и подумала, что это немецкая овчарка, а потом поняла, что это олень", - рассказала Дэн.
Олень перепрыгнул через мясной прилавнок \ Mia Nail Spa VonMia
Видео и фотографии с необычным посетителем женщина опубликовала в своем Facebook.
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