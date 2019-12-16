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Мышь погрызла все деньги, которые нигериец откладывал на Рождество

19:30, 16 декабря 2019
Курьёзы
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Это были все сбережения мужчины \ pulse.com.gh

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На снимках видны порванные на куски банкноты, передает ТСН со ссылкой на Pulse. Среди них есть и несколько купюр номиналом 1000 нигерийских найр (64 грн). Мужчина предполагает, что уничтожить его деньги могла мышь. Клочки, оставшиеся от купюр, обмену в банке не подлежат.

В посте нигериец отметил, что это были все его сбережения. Их он долго откладывал, чтобы хорошо отпраздновать Рождество.

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Теги: #деньги#Нигерия