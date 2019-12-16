Мышь погрызла все деньги, которые нигериец откладывал на Рождество

Клочки, оставшиеся от банкнот, обмену не подлежат.

Житель Нигерии остался без средств, которые долго копил на Рождество. Все сохраненные деньги погрызла мышь.

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На снимках видны порванные на куски банкноты, передает ТСН со ссылкой на Pulse. Среди них есть и несколько купюр номиналом 1000 нигерийских найр (64 грн). Мужчина предполагает, что уничтожить его деньги могла мышь. Клочки, оставшиеся от купюр, обмену в банке не подлежат.

В посте нигериец отметил, что это были все его сбережения. Их он долго откладывал, чтобы хорошо отпраздновать Рождество.