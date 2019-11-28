Настоящая банда: козел возглавил стаю собак на Днепропетровщине (видео)
14:12, 28 ноября 2019Курьёзы
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Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре.
Козел возглавил стаю собак, которая бегает по городу Павлоград на Днепропетровщине
Козел возглавил стаю собак – такую необычную компанию сняли свидетели в Павлограде на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В городе между многоэтажек бегает козел в окружении псов. Черно-белого козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.
Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре. Минимум месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами и постоянно меняют маршруты. Так что поймать их никому не удается.
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