Настоящая банда: козел возглавил стаю собак на Днепропетровщине (видео)

Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре.

Козел возглавил стаю собак – такую необычную компанию сняли свидетели в Павлограде на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В городе между многоэтажек бегает козел в окружении псов. Черно-белого козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре. Минимум месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами и постоянно меняют маршруты. Так что поймать их никому не удается.

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