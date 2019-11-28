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Настоящая банда: козел возглавил стаю собак на Днепропетровщине (видео)

14:12, 28 ноября 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В городе между многоэтажек бегает козел в окружении псов. Черно-белого козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре. Минимум месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами и постоянно меняют маршруты. Так что поймать их никому не удается.

Как сообщал УНИАН, рысь вторглась на ферму в Польше, полакомилась домашней птицей и уснула.

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Теги: #Днепропетровщина#животныепогода в Днепре