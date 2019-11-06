Мужчина съел 41 яйцо – и умер
17:22, 06 ноября 2019Курьёзы
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Индиец умер уже в больнице.
Иллюстрация REUTERS
42-летний житель штата Уттар-Прадеш (Индия) умер, когда съел 41 вареное яйцо.
Об этом сообщает Vice.
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На самом деле, индеец намеревался съесть все 50 яиц, потому что такими были условия спора с его другом на 200 рупий.
Однако, когда мужчина потянулся за 42 яйцом, что-то пошло не так: индиец потерял сознание, его немедленно госпитализировали в Институт медицинских наук. Мужчина умер уже в больнице.
По словам медиков, употребленные 40 яиц вызвали «смертельное переедания» в желудке жертвы.
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