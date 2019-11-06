цей матеріал доступний українською

В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды

14:18, 06 ноября 2019
Курьёзы
20 0
Копы открыли крышку мусорника и медведь выбрался из ловушки \ скриншот с видео

Читайте такжеВ Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео)

Копы открыли крышку мусорника, косолапый выбрался из вонючей ловушки. Благодарить своих спасителей он не стал, а спокойно отправился дальше по делам.

Медведь по кличке Майка живет на окраинах и не впервые наведывается в город.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#медведь