В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды
14:18, 06 ноября 2019Курьёзы
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Благодарить своих спасителей медведь не стал, а спокойно отправился дальше по делам.
Копы открыли крышку мусорника и медведь выбрался из ловушки \ скриншот с видео
В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды. На помощь косолапому пришел шериф со своим помощником.
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Копы открыли крышку мусорника, косолапый выбрался из вонючей ловушки. Благодарить своих спасителей он не стал, а спокойно отправился дальше по делам.
Медведь по кличке Майка живет на окраинах и не впервые наведывается в город.
В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды
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