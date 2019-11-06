В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды

Благодарить своих спасителей медведь не стал, а спокойно отправился дальше по делам.

В США спасли медведя, застрявшего в мусорном баке в поисках еды. На помощь косолапому пришел шериф со своим помощником. Читайте такжеВ Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео) Копы открыли крышку мусорника, косолапый выбрался из вонючей ловушки. Благодарить своих спасителей он не стал, а спокойно отправился дальше по делам. Медведь по кличке Майка живет на окраинах и не впервые наведывается в город.

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