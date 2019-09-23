В Японии "сходят с ума" по роскошной туалетной бумаге по 12$

Трехслойная туалетная бумага настолько хрупкая, что работникам цеха ее приходится скручивать вручную.

В Японии начали изготавливать высококачественную туалетную бумагу ручной работы. За такое чудо придется выложить 12 долларов или 300 гривень.

Туалетную бумагу "люксового" уровня 5 лет назад придумал владелец Mochitsuki Seishi, который страдал из-за чувствительной кожи. За несколько лет поисков компания таки изобрела специальный бальзам, который вскоре изменит процесс современного производства бумаги, сообщают CBS News.

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«Люксовую» бумагу производят путем тщательной обработки волокна бумажной массы и точного регулирования температуры воды.

Трехслойная туалетная бумага настолько хрупкая, что ее приходится скручивать вручную. Это занимает у работников цеха много времени – они вынуждены «докручивать» бумагу дома.

Бюджетный вариант можно найти на прилавках токийских магазинов по 5 долларов. Подарочная коробка из 8 рулонов в пастельных оттенках с художественным рисунком обойдется в 100 долларов.

Бумага стала популярной после того, как о ней узнали местные знаменитости. Раньше ее покупали на сельском острове Сикоку.

Сейчас компания продает 8 тысяч рулонов ежедневно, в месяц – 12 тысяч из-за особенностей производства.

Жена изобретателя добавила, что мужчина до сих пор не доволен бумагой и уже думает о четырехслойной.

Как сообщал УНИАН, на аукционе в Великобритании продали комплект шелкового нижнего белья жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Покупатель отдал за него 6,3 тысячи фунтов стерлингов (около 7,5 тысяч долларов).