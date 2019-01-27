"Более 90 рулонов в год": в Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
13:31, 27 января 2019Курьёзы
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В Германии призвали задуматься об альтернативных способах личной гигиены.
Более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры / Фото из открытых источников
По оценкам института исследования рынка, среднестатистическая семья в Германии использует за год 93 рулона туалетной бумаги.
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Колумнист издания Süddeutsche Zeitung Лара Тиде призывает задуматься об альтернативных способах личной гигиены.
Она сообщает, что более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры, а из специально вырубленных деревьев, так как «вторичная» бумага не такая мягкая.
Тиде выражает надежду, что в скором времени будет введен запрет на производство туалетной бумаги.
В качестве альтернативы журналистка предлагает европейцам использовать биде.
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