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"Более 90 рулонов в год": в Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

13:31, 27 января 2019
Курьёзы
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Более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры / Фото из открытых источников

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Колумнист издания Süddeutsche Zeitung Лара Тиде призывает задуматься об альтернативных способах личной гигиены.

Она сообщает, что более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры, а из специально вырубленных деревьев, так как «вторичная» бумага не такая мягкая.

Тиде выражает надежду, что в скором времени будет введен запрет на производство туалетной бумаги.

В качестве альтернативы журналистка предлагает европейцам использовать биде.

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Теги: #Туалетная бумага с Трампом