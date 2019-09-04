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Камеры наблюдения вместо лиц: роботы-стриптизеры выступят в ночном клубе Франции (видео)

11:49, 04 сентября 2019
Курьёзы
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К голове робота прикреплена камера видеонаблюдения / SkyNews

Об этом пишут SkyNews.

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Роботы с высокими каблуками на голове имеют прикрепленные камеры видеонаблюдения.

Металлических танцоров 10 лет назад придумал британский художник Джайлс Уокер, который обшил их тела деталями из пластиковых манекенов.

Свою работу художник объясняет "игрой в вуайеризм".

В то же время владелец ночного клуба заявил, что металлические танцоры не заменят ему 10 человек, а выступление роботов считает "почитанием технологий".

Как сообщал УНИАН, женщина исполнила эротический танец в фонтане на ул. Сумской, 72 в Харькове.

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Теги: #Франция#стриптиз