Камеры наблюдения вместо лиц: роботы-стриптизеры выступят в ночном клубе Франции (видео)

Владелец заведения заявил, что роботы не заменят ему 10 человек, а выступление организовали, чтобы почтить технологии.

Двое танцоров-роботов дебютируют во французском клубе SC на следующей неделе. Об этом пишут SkyNews. Читайте такжеГолый «доставщик еды» в одних стрингах устроил переполох на Крещатике (видео) Роботы с высокими каблуками на голове имеют прикрепленные камеры видеонаблюдения. Металлических танцоров 10 лет назад придумал британский художник Джайлс Уокер, который обшил их тела деталями из пластиковых манекенов. Свою работу художник объясняет "игрой в вуайеризм". В то же время владелец ночного клуба заявил, что металлические танцоры не заменят ему 10 человек, а выступление роботов считает "почитанием технологий". Как сообщал УНИАН, женщина исполнила эротический танец в фонтане на ул. Сумской, 72 в Харькове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter