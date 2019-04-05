Сеть "взорвалась" шутками из-за анализов Порошенко и Зеленского

В пятницу утром Зеленский и Порошенко сдали анализы, что стало поводом для шуток.

Сеть заполонили мемы на то, как кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к дебатам и сдают анализы.

Героем фотожаб и шуток стала также Юлия Тимошенко, которую Зеленский пригласил в качестве "независимого арбитра" на дебатах.

К слову, оба кандидата на пост главы государства уже прошли медэкспертизу. Оба вели трансляцию этого события.

а Тимошенко надо сдавать анализы? — Андрей Пындык (@Gandrushka) April 4, 2019

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

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4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».