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Политические страсти ко Дню Валентина: самые горячие поцелуи мировых лидеров (видео)

10:00, 14 февраля 2019
Курьёзы
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Ко Дню Валентина мы решили вспомнить самых страстных международных политиков. Оказывается, многие из них очень любят целоваться при встрече со своими коллегами.

Среди самых больших любителей тактильного контакта в мировой политике, бесспорно, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ни одна встреча политика с его коллегами без поцелуев и объятий не обходится. Некоторых господин Юнкер даже любит поцеловать в лоб. А вот канцлер Австрии Себастьян Курц не из тех, кто с удовольствием принимает поцелуи от своих коллег. Он всячески пытается избегать знаков благосклонности от Юнкера.

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Особые отношения связывают канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они при каждом удобном случае с радостью обмениваются поцелуями, разговорами "на ушко" и объятиями.

Свою симпатию к президенту Франции публично признает и американский лидер Дональд Трамп. Во время визита Эммануэля Макрона в Штаты президент США даже сообщил на пресс-конференции, что Макрон ему очень нравится. Трамп запомнился тем, что любит держать французского лидера за руку и буквально "сдувает с него пылинки".

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В забавную ситуацию однажды попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время официальной встречи с бельгийским премьером Шарлем Мишелем он буквально набросился на жену политика с объятиями и поцелуями, проигнорировав своего коллегу.

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Теги: #Трамп#Меркель#Юнкер#Трюдо#политики#Макрон#День Валентина