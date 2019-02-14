Политические страсти ко Дню Валентина: самые горячие поцелуи мировых лидеров (видео)

Меркель, Трамп, Макрон и, конечно же, Юнкер очень любят проявлять к коллегам знаки внимания.

Ко Дню Валентина мы решили вспомнить самых страстных международных политиков. Оказывается, многие из них очень любят целоваться при встрече со своими коллегами.

Среди самых больших любителей тактильного контакта в мировой политике, бесспорно, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ни одна встреча политика с его коллегами без поцелуев и объятий не обходится. Некоторых господин Юнкер даже любит поцеловать в лоб. А вот канцлер Австрии Себастьян Курц не из тех, кто с удовольствием принимает поцелуи от своих коллег. Он всячески пытается избегать знаков благосклонности от Юнкера.

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Особые отношения связывают канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они при каждом удобном случае с радостью обмениваются поцелуями, разговорами "на ушко" и объятиями.

Свою симпатию к президенту Франции публично признает и американский лидер Дональд Трамп. Во время визита Эммануэля Макрона в Штаты президент США даже сообщил на пресс-конференции, что Макрон ему очень нравится. Трамп запомнился тем, что любит держать французского лидера за руку и буквально "сдувает с него пылинки".

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В забавную ситуацию однажды попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время официальной встречи с бельгийским премьером Шарлем Мишелем он буквально набросился на жену политика с объятиями и поцелуями, проигнорировав своего коллегу.