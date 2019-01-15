Трамп заказал пиццу на прием в Белом доме из-за шатдауна (фото, видео)

Президент США, который является любителем фастфуда, заказал еду из mcdonald's, Burger King и wendy's.

Президент США Дональд Трамп был вынужден самостоятельно заказывать и оплачивать пиццу, бургеры и картошку фри на прием в Белом доме 14 января, организованный для футболистов Clemson Tigers, победителей национального чемпионата среди студентов.

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Трампу пришлось сделать так из-за того, что в связи с частичным прекращением работы правительства «шатдауном», сотрудники Белого дома, которые должны были бы заниматься вопросом угощения гостей, находящихся в неоплачиваемых отпусках, передает радио Свобода.

Как сообщают американские СМИ, президент США, который является любителем фастфуда, заказал еду из Mcdonald's, Burger King и Wendy's. Комментируя свой выбор, Трамп заявил, что это «замечательная американская еда».

«У нас есть пицца, 300 гамбургеров и много-много картофеля фри, все наша любимая еда», – сказал Трамп журналистам.

Нынешний «шатдаун» является рекордным в истории США: федеральные учреждения не работают уже 24 дня.

Приостановка работы правительства означает, что около 800 тыс. государственных служащих находятся в неоплачиваемом отпуске или должны работать без оплаты.

Правительство США было частично закрыто 22 декабря из-за противоречия между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом о выделении бюджетных денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Президент Трамп продолжает настаивать на строительстве стены и не исключает возможности введения чрезвычайного положения, которое бы позволило администрации финансировать строительство без одобрения Конгресса.