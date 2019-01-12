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СМИ подсчитали, во сколько уже обошелся "шатдаун" для США

03:06, 12 января 2019
Мир
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"Шатдаун" в США начался 22 декабря / фото УНИАН

"Шатдаун" уже обошелся США в $3,6 млрд. Об этом сообщает CNBC.

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Как отмечается, стоимость приостановки работы правительства превысит цену стены на границе с Мексикой, если шатдаун продлится еще две недели.

При этом президент США Дональд Трамп запросил на постройку стены $6 млрд.

Ранее сообщалось, что около 5 тысяч агентов ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за "шатдауна".

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Новость в сюжете: Шатдаун в США
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