СМИ подсчитали, во сколько уже обошелся "шатдаун" для США
03:06, 12 января 2019Мир
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"Шатдаун" уже обошелся США в $3,6 млрд.
"Шатдаун" в США начался 22 декабря / фото УНИАН
Приостановка работы правительства США может стоить экономике страны дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой.
"Шатдаун" уже обошелся США в $3,6 млрд. Об этом сообщает CNBC.
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Как отмечается, стоимость приостановки работы правительства превысит цену стены на границе с Мексикой, если шатдаун продлится еще две недели.
При этом президент США Дональд Трамп запросил на постройку стены $6 млрд.
Ранее сообщалось, что около 5 тысяч агентов ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за "шатдауна".
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Новость в сюжете: Шатдаун в США