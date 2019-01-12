Трамп назвал "шатдаун" гуманитарным кризисом

По его словам, представители демократической партии США могут «решить проблему шатдауна за 15 минут».

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что приостановка работы правительства страны является гуманитарным кризисом. Читайте такжеСМИ подсчитали, во сколько уже обошелся "шатдаун" для США По его словам, представители демократической партии США могут «решить проблему шатдауна за 15 минут». Он также призвал демократов обратиться к своим сенаторам и конгрессменам для восстановления работы правительства. Ранее сообщалось, что шатдаун в США стал самым длинным в истории. Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

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