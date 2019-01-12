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Трамп назвал "шатдаун" гуманитарным кризисом

21:57, 12 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / фото flickr.com/Matt Johnson

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По его словам, представители демократической партии США могут «решить проблему шатдауна за 15 минут».

Он также призвал демократов обратиться к своим сенаторам и конгрессменам для восстановления работы правительства.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США стал самым длинным в истории.

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Новость в сюжете: Шатдаун в США
Теги: #Дональд Трамп#шатдаун в США