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Мэй приехала к Меркель говорить о Brexit, но не смогла выйти из машины (фото, видео)

15:21, 11 декабря 2018
Курьёзы
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Тереза Мэй и Ангела Меркель / фото REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза, когда она сразу не смогла выйти из машины.

Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.

Автомобиль с Терезой Мэй прибыл в офис канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.

Ангела Меркель / фото REUTERS

Пользователи соцсети в комментариях под видео шутят, что Тереза Мэй на самом деле всегда была сторонником движения Remain, то есть стремится остаться в ЕС.

Мэй сегодня отправилась в небольшое европейское турне, чтобы спасти соглашение о Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем, но которое не поддерживают британские депутаты.

Она уже встретилась с голландским премьером Марком Рютте, а после встречи с Меркель отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit#Ангела Меркель