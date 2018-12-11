Мэй приехала к Меркель говорить о Brexit, но не смогла выйти из машины (фото, видео)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза, когда она сразу не смогла выйти из машины.
Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.
Автомобиль с Терезой Мэй прибыл в офис канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.
Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.
Пользователи соцсети в комментариях под видео шутят, что Тереза Мэй на самом деле всегда была сторонником движения Remain, то есть стремится остаться в ЕС.
Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018
Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMypic.twitter.com/h6066HP7o3
Мэй сегодня отправилась в небольшое европейское турне, чтобы спасти соглашение о Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем, но которое не поддерживают британские депутаты.
Она уже встретилась с голландским премьером Марком Рютте, а после встречи с Меркель отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.