Мэй приехала к Меркель говорить о Brexit, но не смогла выйти из машины (фото, видео)

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза, когда она сразу не смогла выйти из машины.

Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.

Автомобиль с Терезой Мэй прибыл в офис канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.

Пользователи соцсети в комментариях под видео шутят, что Тереза Мэй на самом деле всегда была сторонником движения Remain, то есть стремится остаться в ЕС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMypic.twitter.com/h6066HP7o3 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018

Мэй сегодня отправилась в небольшое европейское турне, чтобы спасти соглашение о Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем, но которое не поддерживают британские депутаты.

Она уже встретилась с голландским премьером Марком Рютте, а после встречи с Меркель отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.