Дотанцевался: украинский певец упал со сцены на концерте в Минске (видео)

11:13, 16 марта 2018
Курьёзы
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С MONATIK'ом произошел курьез / Скриншот

Этим курьезным случаем он поделился на своей странице в Instagram. "Минск звучит сногсшибательно... Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал певец видео.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зацепился за ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр сразу стал героем шуток и мемов.

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Теги: #Минск#Монатик