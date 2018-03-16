Дотанцевался: украинский певец упал со сцены на концерте в Минске (видео)

MONATIK под видео поставил хэштеги #упали в любовь, #ударились в танцы, #кто не падал, тот не поднимался.

Украинский певец и тренер проекта "Голос. Дети" Дмитрий Монатик (MONATIK) неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске.

Этим курьезным случаем он поделился на своей странице в Instagram. "Минск звучит сногсшибательно... Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал певец видео.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зацепился за ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр сразу стал героем шуток и мемов.