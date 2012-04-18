Крымский завод Фирташа запускает цех пищевой соды

Крымский содовый завод в сентябре завершит строительство цеха пищевой соды, который позволит предприятию выпускать 20 тыс. тонн пищевой соды в год, сообщил департамент внешних связей и коммуникаций Group DF.

«По планам, уже в сентябре мы запустим цех, получим первую продукцию, а в октябре-ноябре выйдем на требуемую производительность», - сказал председатель правления завода Владислав Шмельков.

Строительство цеха началась в июне 2011 года.

Совокупный объем инвестиции в проект составит 40,7 млн гривен.

Пищевая сода будет выпускаться в пачках по 0,5 кг и мешках по 25 кг.

С 2009 года украинская промышленность не производит пищевую соду, поскольку единственный в Украине цех по ее производству - ОАО «Лисичанская сода» - был остановлен из-за финансовых проблем предприятия. В 2009-2012 годах эта продукция активно импортировалась на украинский рынок, в основном, из России и Турции.

ПАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, Крым) - предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 году. Проектная мощность - 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

89,99% акций предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.