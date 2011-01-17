Чиновница пенсионного фонда подозревается в растрате 6 млн. грн.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против одного из руководителей управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевском районе Симферополя, которая подозревается в растрате шести миллионов гривен, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

"Государству нанесен ущерб в результате нарушений при закупке за госсредства помещения для управления ПФУ. Руководитель, будучи председателем тендерного комитета, сфальсифицировала документы о безальтернативности приобретения у единственного участника торгов здания, оцененного в двенадцать миллионов гривен, при этом стоимость объекта была завышена вдвое", - говорится в пресс-релизе.

Надзорное ведомство квалифицировало действия подозреваемой по статье Уголовного кодекса "растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", санкция которой - лишение свободы от 7 до 12 лет.

Ведется следствие.