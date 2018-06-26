На что украинцам хватает зарплаты

Кадровый портал hh.ua подвел итоги опроса «На что Вам хватает вашей зарплаты?». В нем приняли участие 2400 респондентов со всей Украины.

26% респондентов заявили о своем ежемесячном уровне дохода 3000-5000 гривень, 20% - до 3000 гривень, 15% - 5000-7000 гривень, а 11% - 7 000-9000 гривень. Наиболее активной частью респондентов стали люди в возрасте 23-26 года - 34%.

В основном работающим украинцам хватает денег лишь на еду, услуги связи, коммунальные платежи, транспортные расходы и одежду. Для 90% соотечественников главная статья расходов - продукты питания. 85% сразу после получения заработной платы пополняют счет мобильного телефона и оплачивают услуги доступа в Интернет. 82% обязательно оплачивают коммунальные услуги. Лишь для 65% респондентов важно оплатить транспортные услуги. 42% обязательно покупают медикаменты.

40% в числе первоочередных трат назвали развлечения. Лишь треть украинцев обязательно дарит подарки своим близким и друзьям. 25% работающих украинцев тратят свои деньги на отдых и путешествия. Четверть респондентов непременно вносит в свой ежемесячный бюджет расходы на покупку бытовой техники и содержание личного автомобиля. Каждый пятый украинец откладывает деньги «на черный день». Менее всего (4%) респондентов беспокоятся по поводу предметов роскоши: ювелирные изделия, дорогие часы и меха.

Лишь четверть респондентов обязательно вкладывает деньги в собственную фигуру и занимается спортом. Причем по данным диетологов, более 30% украинцев страдают ожирением, а 64% наших сограждан имеют лишний вес. Большая часть из них - офисные работники. Этому способствует не только малоподвижный образ жизни, но и употребление нездоровой пищи.

А еще респонденты упоминали такие варианты траты своих капиталов: содержание ребенка-студента, употребление пива с друзьями, услуги няни и домработницы.

Примечательно, что 24% респондентов регулярно выплачивают средства по своим кредитным и долговым обязательствам.

Сколько хотим зарабатывать

14% респондентов заявили о том, что хотят каждый месяц зарабатывать 9000-11000 гривень. 13% - 7000 - 9000 гривень, а 13% - свыше 30000 гривень.

Украинцы в среднем хотят зарабатывать на 20% больше, чем сейчас. Для приумножения собственных средств 63% респондентов экономят, а 51% - повышают собственную квалификацию. 16% занимаются фрилансом, а 15% сознались в том, что работают на несколько компаний одновременно. Возможно, что речь идет даже о сотрудничестве с конкурентами.

5% отечественных «синих» и «белых» воротничков ищут спонсоров для своей безбедной жизни. Лишь 1% украинцев не нуждается в дополнительном заработке.

Также респонденты упоминали такие способы улучшения собственного благосостояния: уехать из страны, находиться на содержании у мужа (или жены), пользоваться помощью родителей, сдавать одежду в комиссионные магазины, вкладывать деньги в депозиты.

Столько (в гривне) хотят зарабатывать украинцы:

До 3000 - 1%

3000-5000 - 7%

5000-7000 - 11%

7000-9000 - 13%

9000-11000 - 14%

11000-13000 - 7%

13000-15000 - 9%

15000-20000 - 13%

20000-25000 - 9%

25000-30000 - 13%

Более 30000 - 3%

Как отмечает Марина Маковий, генеральный директор кадрового портала hh.ua: «Летом количество вакансий выросло на 20%. Рынок постепенно выходит на свои докризисные показатели. Это вселяет надежду и в размер средней зарплаты для профессионалов. Хочется верить, что в следующем году результаты исследования покажут более радужные результаты, ведь 36% в категории «подарки» - очень мало. Подарки близким людям нужно дарить чаще».

(Кадровый портал hh.ua)