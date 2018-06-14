На Черном море улучшился инвестклимат

Интерес мировых нефтедобытчиков к украинскому шельфу Черного моря может возрасти. ExxonMobil и Petrobras подписали соглашение о разведке нефти и газа на турецком участке шельфа. Если она окажется успешной, международные компании могут заинтересоваться и украинскими углеводородами. Однако пока привлечение частных инвестиций не укладывается в стратегию Кабмина, направленную на передачу прав на разработку шельфа НАК "Нафтогаз Украины", отмечают эксперты.

Третья по величине в мире нефтяная компания ExxonMobil и шестая Petrobras подписали соглашение о разведке углеводородов на глубоководном турецком шельфе Черного моря c Turkish National Oil Company (TPAO), сообщила ExxonMobil. Это первый крупный контракт, предусматривающий масштабные инвестиции и поисковые работы мировых нефтегазовых компаний на шельфе Черного моря, отмечают в ExxonMobil. Разведка будет проводиться на участках Sinop, Ayancik и Carsamba общей площадью 7,4 млн акров (около 3 млн га). Инвестиции и добыча будут распределяться в соотношении по 25% ExxonMobil и Petrobras, остальное – TPAO. По оценкам турецкого Центра международных отношений и стратегического анализа, объем возможных инвестиций в проект составит $1,5 млрд.

TPAO оценивает залежи нефти в Черном море в 1,1 млрд т, а газа – приблизительно в 800 млрд кубометров. Украинский государственный геологоразведывательный институт – в 1,7 млрд т и 1,8 трлн кубометров соответственно. Поиском углеводородов на шельфе Черного моря занимаются компании "Черноморнефтегаз" (Украина), Rompetrol Group N. V. (Румыния), "Роснефть" (Россия) и TPAO. О намерении начать поиск заявляли также министерства энергетики Болгарии и Грузии.

Если результаты разведки на турецкой части шельфа окажутся удачными, это позволит привлечь крупнейших инвесторов и в Украину, уверены участники рынка. "Так было, когда BP открыла залежи нефти на азербайджанской части шельфа Каспийского моря. Сразу после этого на рынок вышло множество операторов, которые начали активно работать во всех странах региона – Казахстане, России и Туркмении", – напомнили в пресс-службе "Лукойла". А в Shell Ukraine Exploration & Production отметили, что сам факт подписания соглашения между Турцией и ExxonMobil делает привлекательными инвестиции в украинскую часть шельфа Черного моря.

Но сейчас стратегия Кабмина состоит в передаче лицензий на разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря НАК "Нафтогаз Украины". "Контролировать добычу нефти и газа должна государственная компания, которая продает углеводороды на внутреннем рынке, – `Нафтогаз`", – считает советник премьер-министра, член комитета Верховной рады по ТЭК Александр Гудыма. "Последние два-три года все делалось для того, чтобы ввести государственную монополию в сфере нефте- и газодобычи. Правительству необходимо нарастить объемы нефте- и газодобычи в стране, чтобы сократить поставки природного газа из России",– добавляет член комитета Верховной рады по ТЭК Сергей Тулуб. Буквально вчера Кабинет министров разрешил "Нафтогазу" разрабатывать нефтегазовую площадь Палласа в пределах Северо-Восточного шельфа Черного моря – без конкурса, сроком на 30 лет. По оценкам Минприроды, объем запасов природного газа на этой площади составляет 75 млрд кубометров. Господин Тулуб называет эту политику бесперспективной. "`Нафтогаз` не имеет необходимых технологий и финансов для разработки шельфа", – говорит он.

Олег Гавриш, Андрей Леденев

КоммерсантЪ-Украина