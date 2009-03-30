Крымские татары хотят подключить Ющенко к годовщине депортации

Крымские татары разрабатывают план мемориальных мероприятий, посвященных 65-ой годовщине памяти жертв депортации.

Как сообщили в пресс-службе крымскотатарского Меджлиса, среди них: проведение всекрымского траурного митинга 18 мая на центральной площади Симферополя, траурного реквиема в Украинском академическом музыкальном театре в Симферополе, траурных мероприятий во всех районах и городах Крыма, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, внесено предложение инициировать Указ Президента Украины о проведении мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

В Меджлисе хотят, чтобы указ, в частности, предусматривал обращение к гражданам Украины в связи с 65-й годовщиной депортации, проведение вечера-реквиема в Киеве с участием главы государства, председателя парламента, премьер-министра, председателя Меджлиса, организацию выставки документов из фондов госархивов Украины, освещающих борьбу крымскотатарского народа за возвращение в Крым.

Также дано поручение о подготовке проекта текста специального обращения Верховной Рады Украины в связи с 65-й годовщиной депортации крымскотатарского народа и инициировании его принятия народными депутатами.

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление «О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР». Крымских татар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Выселение крымских татар началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. крымских татар были выселены с территории полуострова.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году – крымских немцев; в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году были приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн., из них свыше 260 тысяч – крымские татары.