Кильчицкая выторговала за картины Черновецкого полтора миллиона гривен

В пятницу в галерее искусств «Лавра» мэр Киева Леонид Черновецкий представил на суд общественности выставку своих фоторабот под философским названием «Равновесие». Мэр предстал перед киевлянами в новой ипостаси – как творец, художник, одним словом – творческая личность, а не какой-то раздаватель дармовой гречихи.

На выставке представлены свыше 60 пейзажных фоторабот, изображающих разные времена года. Есть и серые, лишенные красок жизни зимние пейзажи, и яркие осенние – и у всех поэтические названия, например «Метмарфозы», «Тe Deum», «Гармония», «Отпечаток счастья», «Глаз времени», «Заснеженній покой», «Между всегда и никогда».

Гости очарованно всматривались в фотоискусство, у некоторых в глазах читался вопрос: неужели господин Черновецкий все это сам снимал? Были и такие, кто выражал полный скепсис относительно творческого участия мэра в его «Равновесии». Скажем, оппозиционер Черновецкого из Киеврады, бютовец Александр Бригинец оказался “в оппозиции” и к фотографическому творчеству мэра. Свою аргументацию он разбил на аспекты.

– Аспект первый, – сказал Бригинец, – хотя на выставке выдающихся работ нет, но все они достаточно мощные и красиво оформленные. Видно, что их делал человек со вкусом, с хорошим видением, в известной мере добра и главнее всего – света, то есть не Черновецкий. Второй аспект: у Киевского союза фотохудожников нет помещения. Мне сказали некоторые люди, что вполне возможно наш мэр вскоре может стать членом этого союза. И как только он станет членом, у союза появится свое помещение. Третий аспект: поскольку я могу ошибаться, и эти работы действительно делал Черновецкий, я абсолютно готов извиниться и сказать: Леонид Михайлович, бросайте эту Киевраду и политику и займитесь искусством. Тогда вы останетесь в памяти киевлян хоть с каким-то позитивом. И последний аспект: если Черновецкий – художник, то уничтожение памятников культуры, которое мы наблюдаем в Киеве, – это месть одного художника другим, скажем из зависти...

От себя прибавим еще один аспект. Какая-то странная логика у оппозиционера: Черновецкий не может быть автором фотографий, потому что очень красиво снято; но если автор все-таки Черновецкий, то очень некрасиво выходит...

Представительница шоу-бизнеса Анжелика Рудницка, которая тоже считается художником (вышивает картины), в произведениях мэра видит заслуги лишь Бога, а не его собственные.

– Эмоции красивые, фотки классные, об авторе – не знаю, что сказать. У этих фотографий наибольшая заслуга Бога, потому что он создал такую прекрасную природу. Бесспорно, Черновецкому помогали – как скомпоновать работы и названия придумать...

И в самом деле, как признался Черновецкий, названия для картин придумывал не он, а “технологи” (мэр употребил именно это слово, очевидно, думая о выборах). Он был искренне удивлен, что его фотографии имеют какие-то названия – о них он узнал прямо на выставке, когда кто-то из журналистов спросил: что вдохновило вас на такие поэтические названия?

Конечно, у председателя Киевской горадминистрации есть не только оппоненты в вопросах творчества, но и искренние почитатели, например, его зам Ирэна Кильчицкая. Она была просто в экстазе, рассказывая о талантах шефа:

– Я хочу сказать, что Леонид – вообще талантливый человек, – пространно, с сильным базарным акцентом, признавалась она мне. – Этот талант видно и в душе, и в творчестве, и в бизнесе, и в политике, и в исполнительной власти...

На этих словах мадам Кильчицкая поспешила к трибуне с молотком – она вела аукцион по продаже шедевров начальника, организованный прямо в выставочном зале. С таким же базарным акцентом она кричала в микрофон, объявляя лоты...

Приобрести произведения неземной, иначе говоря – космической – красоты пришли преимущественно коллеги и друзья Черновецкого – председатели правлений разных банков, руководители коммерческих структур... Распространять номерки среди гостей помогал советник Черновецкого Казбек Бектурсунов, который бегал по залу, высматривая, кому бы еще их всучить.

Один лот приобрела двукратная чемпионка мира по гимнастике Ирина Дерюгина. Работа называется «Между всегда и никогда». Правда, за какую именно цену она купила произведение, госпожа Дерюгина так и не смогла вспомнить:

– Я не помню, что-то много... – смутилась она, отвечая на мой вопрос.

Начальная цена каждого лота составляла... пять тысяч гривен. Самый дешевый ушел за 40 тысяч, самый дорогой – за 80. Кильчицкая работу знала, торговала умело и наскребла в конце концов полтора миллиона гривен. Деньги, как было объявлено, пойдут на социальные программы.

Покупателям сразу же после покупки выписывали сертификат собственности. Каждый сертификат автор подписывал лично, а затем вкладывал его в рамку.

Хотя распродажа длилась недолго, Леонид Михайлович нервно посматривал на часы, мол, когда же это оно закончится.

Нам посчастливилось пообщаться с автором.

– Как чувствуете себя в роли художника – приятнее, чем в роли политика?

– В роли художника не чувствую себя никак абсолютно, – долго думая и, как всегда, улыбаясь, отвечал мэр на мой вопрос. – Я очень хорошо чувствую природу своей страны, и при случае приобрел очень качественный фотоаппарат, – рассказал Черновецкий. – Позже заметил, что природа меня настолько волнует, что я должен ее обязательно зафиксировать... Я снимаю несколько дней в году, в разные времена года, то есть тогда, когда природа себя раскрывает настолько блестяще, что мне всегда хочется показать это людям, которые меня окружают.

– В какое именно время дня вы чаще всего фиксируете природу: на рассвете или на заходе солнца, – поставил кто-то профессиональный вопрос. На это опытный фотохудожник ответил так:

– День должен быть такой, чтобы его ухватил фотообъектив.

Я поставила еще более сложный вопрос:

– Какой марки у Вас фотоаппарат?

– Это дорогой фотоаппарат, марки... не помню. Я бы не хотел рекламировать ту или иную марку, но это широкоформатный фотоаппарат, который дает возможность вытягивать фотоснимок на картину.

Куда и когда в последний раз ездил фотографировать господин Черновецкий, он, по его словам, тоже не помнит...

– Помню лишь одно, – сознался он, – вдохновляет меня украинская природа.

Чтобы вдохновить потенциальных почитателей киевского председателя, добавлю, что выставка продлится до 20 декабря.

Оксана Климончук