Новый посол США в Украине: смена тактики и стратегии

Вслед за непрекращающимися торговыми войнами между Украиной и Россией на днях разразилась еще одна — дипломатическая. В четверг, 19 сентября, некий Илья Рубцов, не ахти какой чиновник российского МИДа, позволил себе назвать иждивенчеством и нахлебничеством желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые ей выгодны.

В пятницу МИД Украины вызвал советника-посланника посольства России в Украине, где ему высказали устный демарш по этому поводу.

Понятно, что российский чиновник плевать хотел на такие демарши. Если низкорослые Медведев и Путин в отношении Украины слов не выбирают, то мелкий чиновник и подавно.

На этом фоне постоянных угроз и обвинений новый посол США в Украине Джеффри Пайетт явно смотрится гораздо предпочтительнее. Да что там предпочтительнее — он буквально проявляет чудеса гостеприимства и дипломатической толерантности.

Чего только стоит его обращение к украинскому народу, в котором он представился на украинском языке. И заметьте – обращение появилось в Интернете тогда, когда новый посол даже не ступил на украинскую землю.

Вот так одним махом американский дипломат просто, но изыскано отправил в нокдаун своего визави – российского посла Михаила Зурабова, который за три с половиной года пребывания в Украине не то, чтобы «мову вивчив», а даже словосочетание на украинском языке публично не произнес.

Но добил американский посол российского вовсе не этим. А тем, что не только полноценно поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке, но еще вместе с сотрудниками посольства спел культовую и сложную в исполнении украинскую песню «Червона рута».

Кстати, теперь этот ролик бьет рекорды по просмотрам в youtube.

На этом отличия новейшей российской дипломатической культуры от американской не заканчиваются. Ну, вот честно: чем запомнился Зурабов? Да ничем. Ну разве постоянными призывами сдать России газотранспортную систему. Или ввести обучение в школах на русском языке.

Даже его предшественник – покойный Виктор Степанович Черномырдин — и тот был более предпочтителен и приятен в общении. Хотя в карман за словом не лез, да и шутки у него не всегда были доброжелательные.

То ли дело американские послы в Украине. Хоть они выполняли в большей степени роль «смотрящего» за украинской властью, но были они живчики. К примеру, Карлос Паскуаль (посол США с 2000 по 2003) мог запросто прискакать в УНИАН на пресс-конференцию оппозиционного политика.

А возьмите Уильяма Тейлора (посол с 2006 по 2009). Он, как настоящий морской пехотинец, мог в любое время суток десантироваться в одесском порту, чтобы узнать, почему иностранным трейдерам запретили вывозить зерно.

Я уже не говорю о Джоне Хербсте, который представлял Америку в один из самых драматичных периодов украинской истории — с 2003 по 2006 год. И как по мне — является одним из самых успешных американских послов. Так вот, он, натянув шапку-ушанку, не стеснялся появится среди участников «оранжевого майдана».

А какими они были психологами! Это же надо было остановить Леонида Кучму в 2004 году от соблазна дать команду на разгон Майдана. Виктора Ющенко в 2005 году отшептали от преследований Виктора Януковича. В этот же году вселили уверенность Януковичу, что «будет победа и на его улице», и вовсе не обязательно отсиживаться в Подмосковье.

Конечно, были и сбои. Не смогли послы помирить Ющенко с Тимошенко, отговорить Тимошенко шептаться с Путиным без свидетелей в темной комнате, а Януковича — не репрессировать Тимошенко...

Но, даже по сравнению с такими своими предшественниками, новый посол США в Украине уже явно отличается. Во-первых, Джефри Пайетт основательно подошел к исполнению своих обязанностей. Он еще задолго до официального назначения засел за изучения языка и истории страны, куда направлялся. Встретился с известными американцами украинского происхождения и экс-послом Украины в США.

Но самое главное — он гиперактивный и интерактивный. Он поет украинские песни, готов хоть каждый день класть цветы к памятнику Шевченко, общаться в Твиттере и Фейсбуке с одной целью — чтобы понравится украинцам.

А возьмите его приоритеты в работе — продвижение Украины к европейскому выбору и становление ее энергетической независимости. Такое впечатление, что это не американский посол в Украине, а украинский — в США.

К такому повороту событий Россия явно не готова. Не зря пророссийские политики и эксперты в Украине уже заявили: деятельность Пайятта официально противоречит декларируемым приоритетам Госдепа США, мол, главная задача любого американского посла — защита прав и интересов граждан США (и самих США) за рубежом.

Однако, мы-то понимаем, что такая реакция – признак глубоко растерянности и определенного бессилия, вызванного неготовностью что-либо противопоставить заокеанскому живчику. Потому, что все американские послы всегда защищают интересы США за рубежом. Просто, интересы в разное время выглядят по-разному. И выбор личности и текущая деятельность нового американского посла свидетельствует о том, что США теперь по-иному смотрят на Украину.

Мы можем предполагать, исходя из темперамента и модели поведения Пайетта, что теперь американцы решили меньше нам указывать, а больше – показывать и призывать. Мы по-прежнему в зоне особого внимания Белого дома, несмотря на то, что там продолжает хозяйничать демократ Обама, а не республиканец Митт Ромни. И никто нас в зону агрессивного влияния России, как предсказывали многие эксперты, отдавать не собирается. Просто, похоже, что отношение самих американцев к нам эволюционировало. Возможно, рискну предположить – потому, что внешняя политика, поведение на международной арене Украины в последнее время сами по себе вышли на новый уровень.

Правда, теперь вопрос: сможет ли Россия так кардинально перестроить работу с Украиной, как это сделали американцы? И кого к нам могут прислать взамен Зурабова? Кстати, в пятницу в Госдуме многие депутаты уже открыто призывали отозвать российского посла из Украины, признав его работу провальной.

Николай Бабич