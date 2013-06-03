У Тигрюли родилась тройня

В ялтинском зоопарке "Сказка" у белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую Юлия Тимошенко передала зверинцу в бытность премьер-министром Украины в 2009 году, родилась тройня.

Как сообщила пресс-служба "Сказки", малыши, которые появились на свет 1 июня, чувствуют себя хорошо.

Несколькими днями ранее в парке львов "Тайган" амурская тигрица родила двойню. "По этому случаю "Сказка" и "Тайган" 30 июня приглашают к себе в гости двойняшек и тройняшек Крыма. Вход - бесплатный. Условие: одинаковая одежда", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, Тигрюля год назад родила четверых детенышей, из них выжила только "девочка".

Справка УНИАН. Предприниматель Олег Зубков создал "Сказку" в 1995 году, "Тайган" - в 2012.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса Тимошенко подарили в августе 2009 года организаторы фестиваля "Черноморские игры" в Скадовке.