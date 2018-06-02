Милиция задержала участников пикета УНА-УНСО в Киеве (фоторепортаж)

Милиция задержала участников пикета УНА-УНСО в Киеве (фоторепортаж)

19:40, 04 ноября 2007
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В центре Киева сотрудники милиции задержали 25 человек за препятствование колонне представителей общественной организации “Православное братство” пройти к Михайловскому собору...

В центре Киева - на ул. Трехсвятительской - сотрудники милиции задержали 25 человек, подавляющее большинство из которых принадлежит к УНА-УНСО, за препятствование колонне представителей общественной организации “Православное братство” пройти к Михайловскому собору.

Представители “Православного братства” имели разрешение на эту акцию от Киевской городской государственной администрации

Фото Виталия Данильченко / УНИАН

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