Милиция задержала участников пикета УНА-УНСО в Киеве (фоторепортаж)
В центре Киева сотрудники милиции задержали 25 человек за препятствование колонне представителей общественной организации “Православное братство” пройти к Михайловскому собору...
В центре Киева - на ул. Трехсвятительской - сотрудники милиции задержали 25 человек, подавляющее большинство из которых принадлежит к УНА-УНСО, за препятствование колонне представителей общественной организации “Православное братство” пройти к Михайловскому собору.
Представители “Православного братства” имели разрешение на эту акцию от Киевской городской государственной администрации
Фото Виталия Данильченко / УНИАН
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