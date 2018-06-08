Стотысячный митинг в Москве слушал украинскую песню

Морозы не помешали российским несогласным выйти на улицу… На Болотной крутили украинскую группу «Океан Эльзы»: «Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай!”… Сторонники власти клеймили “оранжевых”…

Акция «За честные выборы» собрала еще больше сторонников, чем в декабре и привлекла наибольшее внимание прессы, несмотря на то, что в этот день свои политические акции в Москве провели и сторонники Владимира Путина, и поклонники Владимира Жириновского, и даже немногочисленные симпатики Валерии Новодворской.

К полудню 4 февраля оппозиционеры стали прибывать к месту сбора – на Калужскую площадь. Отсюда через Большую Якиманку они прошли к площади Болотной, недалеко от Кремля. Тут, собственно, и состоялся митинг «За честные выборы». Пришедшим раздавали белые ленты с надписями «За Россию без Путина», белые воздушные шарики Stop Рut іn (в этот игре слов, кроме очевидного, и призыв «не сдавайся»), тут же был организован сбор подписей за отмену итогов выборов в Госдуму. Многие из недовольных пришли с самодельными политическими плакатами и не смущались в выражениях своих мыслей: «Неважно как проголосовали, важно, как подсчитали. Сталин. Чуров», «Теле-актер Путин еще 6 лет на зомбоящике – народ сойдет с ума», «Путин, хватит грести под себя», «Путин, уходи».

По решению оргкомитета шествие должно было состоять из четырех колонн: общегражданской, «колонны либералов», «колонны националистов» и «колонны социалистов». Однако большинство обычных москвичей группироваться в колонны не стали и самостоятельно начали шествия в сторону Болотной, оставив далеко позади партийные «коробки» (в толпе протестующих, как подтвердил почетный глава Объединения украинцев России Валерий Семененко,были даже представители украинской диаспоры). Казалось, что 20-градусный мороз только подгоняет шествие – стоять на месте при такой температуре было, и правда, сложно.

На Болотной площади к оппозиционерам со сцены обратились известные российские оппозиционеры и культурные деятели. Среди пришедших на митинг были непарламентские политики Григорий Явлинский, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин, Сергей Удальцов, а также писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков Борис Акунин, журналисты Леонид Парфенов, Алексей Венедиктов и многие другие. Кульминацией митинга стало выступление Юрия Шевчука – лидера музыкальной группы ДДТ, который, выйдя на сцену, затянул народную «Ой, мороз-мороз…», а потом исполнил песню «Еду я на Родину».

Примечательно, но на музыкальном фоне Болотной звучала и известная песня украинской группы «Океан Эльзы» «Вставай!» «Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай”, - похоже, эти слова сегодня понятны большинству протестующих.

Их требования и теперь не изменились. Как и раньше, они хотят немедленного освобождения политзаключенных, перевыборов в Государственную думу, отставки председателя российского Центризбиркома и расследования его деятельности, регистрации оппозиционных партий и проведение честных выборов президента России. Главное предложение организаторов, подержанное массовыми возгласами из публики, – «Ни одного голоса за Путина!» Среди прочих призывов, звучавших со сцены: «Раз, два, три – Путин уходи!», «Россия, без Путина!», «Россия будет свободной!»

По подсчетам организаторов, в оппозиционном шествии приняли участие более 120 тыс. человек. Но официальные данные эти цифры, конечно же, не подтверждают, чиновники называют в четыре раза меньшее количество участников акции на Болотной.

Тем временем сторонники власти собрались в Москве на Поклонной горе. Акция прошла в поддержку Владимира Путина под призывом не допустить «оранжевую чуму». Очевидно, первое не исключает второго (естественно, собравшимся не напомнили, что Виктор Янукович ровно через 5 лет после Оранжевой революции все-таки получил наивысший пост в стране на демократических выборах). Хорошо известные кремлевские пропагандисты и старые «друзья» Украины – телеведущий Максим Шевченко, журналист Михаил Леонтьев, лидер Евразийского союза Александр Дугин – все яростно кричали со сцены об угрозах «оранжистских» революций. Даже странно, почему они апеллируют к этому цвету, ведь у российских оппозиционеров уже есть свой символ – белые ленточки.

– «Да» –честным выборам, «нет» – оранжевой чуме!» – истошно выкрикивал, открывая митинг, сторонник действующей власти, политолог Сергей Кургинян.

По данным полиции, этот митинг якобы стал самым массовым в столице, и собрал почти 140 тыс. участников. Но те, кто был на этой акции, в личных разговорах отмечают, что пришедших на митинг было значительно меньше. Хотя многие пришли, по их словам, по собственной инициативе. В районе акции было замечено множество автобусов с номерами соседних с Москвой регионов России. Своих сторонников на улицы Москвы вывели также политик Владимир Жириновский и общественная активистка Валерия Новодворская. Но их акции были немногочисленны и быстро закончились. Всего в стране 4 февраля в поддержку властей и против нее прошли акции в сотнях российских городов.

Тем временем оппозиция обещает, что готова снова выходить на улицы, если ее требования не будут услышаны властями. Следующая акция, как сообщается, пройдет в Москве уже 26 февраля, ровно за неделю до президентских выборов.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве

Фото автора