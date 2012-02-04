В Москве приняли резолюцию «Ни одного голоса за Путина»

В Москве участники митинга «За честные выборы» приняли резолюцию «Ни одного голоса за Путина».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, резолюция была зачитана на сцене и поддержана участниками акции многочисленными одобрительными возгласами.

В частности, в резолюции общегражданского шествия и митинга сказано: «Ни одного голоса Путина». Также сказано, что участники акции возмущены не выполнением требований многотысячных акций 10 декабря и 24 декабря.

В резолюции высказано требование немедленного освобождения политических заключенных, отмены итогов фальсифицированных выборов в Госдуму, отставки главы ЦИК Владимира ЧУРОВА и расследования его деятельности и фактов фальсификации.

Кроме этого участники акции требуют регистрации оппозиционных партий, проведения политической реформы не позднее весны этого года, а также проведения честных свободных выборов Госдумы и президента России.

«Давайте обратимся ко всех россиянам, участникам митингов и шествий с призывом – не отдадим ни одного голоса 4 марта 2012 В.ПУТИНУ», - было сказано со сцены. Эти слова были поддержаны многотысячными участниками митинга.

Также в документе призывают участников акции записаться наблюдателями и остановить новые фальсификации и нарушения на выборах.

Организаторы акции сообщили, что вся Болотная площадь заполнена людьми и общее количества участников превысило 120 тыс. человек.

При этом пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве заявляет, что на митинге на Болотной площади начался массовый отток граждан. Максимальное число участников на пике составляло 35 - 36 тыс. человек, заявили российские полицейские.