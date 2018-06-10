До середины Днепра подать рукой

Днепр обмелел на два метра. Некоторые связывают это с тем, что ниже по реке роют котлован. Есть и другие версии… Например, что Днепр давно уже перестал быть рекой...
Сегодняшний Днепр в районе Киева все также чуден, как был чудным при Гоголе. Только вот классическое: «Редкая птица долетит до середины Днепра», похоже, к нему уже не подходит. Во всяком случае, этим жарким летом река обмелела настолько, что до её середины долетит не только любая птица, но каждый оперившийся птенец.
За детей можно не бояться. Днепр обмелел
В районе Гидропарка дети спокойно ходят по Днепру вброд, доходя едва не до его середины. С левого и правого берегов река покрылась зелеными зарослями кувшинок, а с киевских мостов легко просматриваются «проплешины» речных отмелей. Причем особо бдительные граждане связывают это не с глобальным потеплением, а видят причину в явлениях куда более локальных и опасных. Так, говорят, что ниже по течению возводится коттеджный городок, в угоду которому там роют котлован, из-за которого будто бы река теряет воду. Поскольку времена ныне тревожные, мы решили проверить слухи.
- Действительно, Днепр сейчас обмелел на полтора-два метра. Я это знаю, так как сам по нему часто плаваю на лодке, - говорит Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра. – Однако не думаю, что это связано с рытьем какого-то котлована. Просто в этом году очень жаркое лето, была также довольно сухая весна.
- Почему же так много кувшинок на реке?
- Дело в том, что эти растения любят теплую воду, какая сейчас установилась. Не думаю, что эти все процессы как-то связаны с нарушением экологии. Правда, стоит также сказать, что Днепр давно уже перестал быть рекой, сегодня это просто система водохранилищ с нарушенной флорой и фауной. Но это уже совсем другая история.
Урожай-2007: кувшинки уродились что надо
До середины Днепра осталось немного
Утки натуральные, нежурналистские
В своей стихии
Утка по-киевски
Левый берег совсем рядом
Вот она, середина. С моста Патона
Антон Зикора
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