До середины Днепра подать рукой

Сегодняшний Днепр в районе Киева все также чуден, как был чудным при Гоголе. Только вот классическое: «Редкая птица долетит до середины Днепра», похоже, к нему уже не подходит. Во всяком случае, этим жарким летом река обмелела настолько, что до её середины долетит не только любая птица, но каждый оперившийся птенец.

В районе Гидропарка дети спокойно ходят по Днепру вброд, доходя едва не до его середины. С левого и правого берегов река покрылась зелеными зарослями кувшинок, а с киевских мостов легко просматриваются «проплешины» речных отмелей. Причем особо бдительные граждане связывают это не с глобальным потеплением, а видят причину в явлениях куда более локальных и опасных. Так, говорят, что ниже по течению возводится коттеджный городок, в угоду которому там роют котлован, из-за которого будто бы река теряет воду. Поскольку времена ныне тревожные, мы решили проверить слухи.

- Действительно, Днепр сейчас обмелел на полтора-два метра. Я это знаю, так как сам по нему часто плаваю на лодке, - говорит Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра. – Однако не думаю, что это связано с рытьем какого-то котлована. Просто в этом году очень жаркое лето, была также довольно сухая весна.

- Почему же так много кувшинок на реке?

- Дело в том, что эти растения любят теплую воду, какая сейчас установилась. Не думаю, что эти все процессы как-то связаны с нарушением экологии. Правда, стоит также сказать, что Днепр давно уже перестал быть рекой, сегодня это просто система водохранилищ с нарушенной флорой и фауной. Но это уже совсем другая история.

Антон Зикора