Как я сходил к гадалке и разлюбил Елену Лукаш

«После расставания с женой пошла полоса неудач. От одиночества докатился до пьянства и в свои тридцать три выглядел на сорок пять…» – гласило объявление на страницах бесплатной газеты «Ріо», брошенной в мой почтовый ящик. «Всю жизнь мы привыкли жить в достатке. Но как начали строить новый дом, почему-то стали преследовать неудачи…» – сообщало другое. «Год назад дочка будто сошла с ума. Решила выйти замуж за мужчину вдвое старше ее: лысого, уродливого, с косыми глазами, он не мог в разговоре связать двух слов, нигде не работал…» – говорилось в третьем объявлении.

Такие вот, оказывается, ужасы внезапно постигли простых граждан, но, к счастью, всем помогла магия «уважаемой в народе знахарки и спасительницы Ирины». На фото, иллюстрирующем этот материал, изображена благообразная женщина со смиренным взглядом и приложенной к груди рукой. Не поверить такой язык не повернется. «Чудес не обещаю, но помочь каждому смогу!» – говорила Ирина.

Посовещавшись с коллегами, я решил отправиться на магический сеанс: очень уж хотелось проверить, как действует магия этой женщины. Придумали легенду в духе тех историй, что фигурируют в рекламе: от меня внезапно ушла жена, с которой я мирно жил два года. И разлучил нас с помощью злодейских чар завистник. Все знают, что знахари привораживают или отвораживают людей по фотографии, поэтому необходимо было обзавестись портретами героев моего романа. Мы решили: пусть условно уведенной женой будет пламенная «регионалка» Елена Лукаш, искусителем назначили социалиста Ярослава Мендуся. У них во внешности чувствуется порода, вместе с тем этих людей не особо знают в лицо, чтобы их можно было сразу узнать с первого взгляда.

Фотографии героев-любовников я нашел в Интернете, распечатал на фотобумаге и потратил сутки на то, чтобы вжиться в роль по системе Станиславского. Система Станиславского сидит у нас в голове: надо просто внутренне прожить – как я докатился до такой жизни. Живо представилось, как мы познакомились с Леночкой, как встречались полгода, как замечательно жили. Она готовила жульены, а я вещал голосами ее коллег из Верховной Рады, она смеялась, как ребенок... Но появился этот! Вагон нашей жизни пошел под откос: она стала задерживаться «на работе», на попытки серьезно поговорить не реагировала. Мне остались переживания, которые я стал делить со стаканом… Вот с таким тяжелым душевным грузом я отправился к Ирине.

Знахарка принимала на Подоле, по адресу ул. Григория Сковороды, 7, офис 14. Но попасть на прием к ней оказалось не так-то просто: сначала надо было ждать полтора часа в небольшом зале. Вместе со мной к Ирине желало попасть еще человек двенадцать. В подавляющем большинстве это были уже немолодые женщины с тоскливыми взглядами. Присутствовал тут также мужик из Белой Церкви, который постоянно зевал, как выяснилось, он приехал сюда просить за дочь. Все происходило в атмосфере тягостного молчания, так как нам было велено не разговаривать, «чтобы не обмениваться энергией». От нечего делать я принялся нагло смотреть в глаза женщинам, внутренне задавая вопрос: «По знахаркам, значит, пошла?» Впрочем, вспоминая о своем разрыве с Леночкой, я сразу осекался: несчастье может постичь каждого.

В зал вошла Татьяна, помощница Ирины. Она сказала, что знахарка работает в Киеве уже тринадцать лет, причем раньше принимала на улице Щусева, сейчас – здесь. Нареканий относительно ее работы ни у кого еще не было, Ирина старается помочь всем. Она продает талисманы, проводит обряды, стоит это все от ста до тысячи гривен, при том за клиентами не гонится, работы у нее хватаете. Нам же нужно соблюдать все рекомендации, которые она даст.

– Ирина не насылает порчу, помогает только вам и близким к вам людям, тем, с кем вы связаны энергетически: муж, мать, брат, сестра, бабушка. Она лечит от алкоголизма, возвращает в семью, – сказала помощница и, собрав со всех по двадцать гривен, записала, кто откуда прибыл. Нам выдали что-то вроде медицинских карточек, на которых было написано: «Уважаемый посетитель! Вы обратились за помощью, и, если она Вам действительно необходима, Вы ее непременно получите». Здесь же были изложены рекомендации перед приемом и после него. Оказывается, здесь необходимо соблюдать тишину, после приема три дня никому не давать в долг и ничего не рассказывать. В карточке, снабженной, кстати, голограммой, также имеется графа, в которой написано, какие предметы необходимы для выполнения обряда. Пока она пустовала.

Сначала мне подумалось, что мой эксперимент по «присушке» Елены Лукаш не будет чистым, так как мы даже ни разу не виделись в реале. Но потом пришла другая мысль: я уже так проникся своей ролью, что стал ей энергетически близок как никто. И если вдруг знахарка приворожит нас друг к другу, то я скажу ей: «Лена, я хороший, добрый, остроумный, люблю детей и не ем животных. Мы поженимся, и я обещаю, что не буду напиваться и бегать за тобой по кухне, вооруженный топором с криками: «Зарублю!» Ее сердце будет тронуто.

В кабинете знахарки царит полумрак, сама Ирина сидит среди свечек за столом в каком-то странном одеянии с загадочным видом. И вообще все, что связано с целительницей, окутано повышенной серьезностью, здесь не улыбаются и разговаривают с какими-то потусторонними интонациями.

– Вы музыкант? – спросила меня знахарка.

– Нет, я работаю в дизайнерской фирме.

– А, ну все равно работаете в творческой сфере. Это сразу видно.

– Скорее, в технической, – ответил я, а сам подумал: «Даже не представляете, насколько творческой».

– Какие у вас проблемы?

Я поведал о своих отношениях с Леной. Гадалка понимающе кивнула, достала карты, перемешала их и попросила сдвинуть. Разбросала на столе какой-то пасьянс, вырисовалась невеселая картина. Оказывается, на меня навели порчу, и сделал это третий человек: Ирина ткнула пальцем в карту с изображением бородатого мужика и подписью «дьявол».

– Точно, это он! Хотите, покажу его фото? – сказал я, готовясь вынуть из рюкзака портрет Ярослава Мендуся.

– Не надо. Вам нужно решаться, хотите ли вы продолжать отношения со своей женой.

– Раньше очень хотел, но после всего, что произошло, уже не знаю. Давайте покажу ее фото.

– Нет, нет. Нужно делать обряд. Это будет стоить тысячу двести гривен.

– Тысячу двести? А если я не хочу продолжать с ней отношения?

– Вы, конечно, можете начать отношения с другой девушкой, но проклятье на вас будет лежать, и оно отразится и там.

Гадалка показала на карты: тут были изображены какие-то девушки, повешенный вниз головой мужик с подписью «повешенный» – и это, по словам знахарки, мог быть я. Под другой картой было написано «глупец», тоже я. Для меня же главным был тот факт, что надо платить деньги.

– А тысяча двести – это за полный обряд? Может, мне дадите пока какой-нибудь талисман попроще?

– У вас будет гривен двести? – спросила знахарка.

– Мне надо снять с карточки. И вообще я бы подумал день-другой.

– Думайте.

В это время в голове возникла такая мысль: Елена Лукаш, конечно, видная дама, но тысяча двести гривен – это уже слишком за счастье с ней. Я закрыл на мгновенье глаза и образно закатал на астральном теле знахарки губу, пристегнув ее под носом маленькой малиновой кнопочкой. Этот йогический прием мне приходится применять каждый раз, когда кто-то пытается взять с меня слишком большую сумму.

Ирина тем временем написала на бумажке, что нужно для обряда: «1200, 3 яйца, свеча, полотенце х/б, 1 м. веревки». Глянув на «повешенного» и «глупца», я раскланялся и ушел. После названной суммы никаких чувств к Елене Лукаш уже не оставалось.

Антон Зикора