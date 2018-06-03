Как судят Тимошенко (фоторепортаж)

Сегодня с самого утра попасть в здание Печерского районного суда, где должно было предварительно рассматриваться уголовное дело против Юлии Тимошенко, было крайне тяжело. Не только сторонникам оппозиции, но и журналистам. Небольшой проход с Крещатика к суду окружили металлическими барьерами и кордонами милиции.

Удостоверения прессы на юных милиционеров не действовали.

- У нас приказ никого не пропускать, - единственное, что можно было от них услышать.

На просьбу позвать начальство, отдавшее такой приказ, юнцы отправляли журналистов к другому кордону милиции, мол, там есть проход. Но история повторялась - пропускать прессу опять отказывались. Слова о препятствовании профессиональной деятельности на милиционеров не действовали. Некоторым журналистам повезло пройти сквозь них лишь благодаря помощи нардепов от БЮТ. Кому-то пришлось лезть под ограждением, пока стражи порядка отвлеклись на столкновения, время от времени возникавшие под судом.

Сегодняшняя группа поддержки Тимошенко была мощной. Несколько тысяч человек из разных уголков Украины от Луганска до Ивано-Франковска окружили часть Крещатика с обеих сторон. Людям не хватало места на тротуаре и они начали выходить на проезжую часть. Сразу отряды милиционеров кинулись спасать барьер.

Между сторонниками Тимошенко и стражами порядка произошло столкновение, но в конце концов последние с помощью металлических ограждений загнали людей на тротуар.

В это время со стороны Бессарабского рынка другая колонна в поддержку Тимошенко пыталась перекрыть дорогу. Но и тут силами милиции людей вытеснили на тротуар. Укрепить кордоны решили с помощью автобусов с беркутовцами, которые выставили вдоль Крещатика.

В это время здание суда пополнялось депутатами. Яворивский, Шевченко, Доний, Королевская и другие народные избранники один за другим заходили в помещение.

На судебное заседание прибывает и глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Журналистам он говорит, что ЕС с 2009 года внимательно следил за всеми событиями вокруг подписания газовых контрактов, потому что эта тема для Евросоюза очень важна. По словам посла, своими действиями Тимошенко урегулировала газовый кризис в Европе.

Около девяти появляется главная героиня процесса. Вся в белом, Юлия Владимировна традиционно ручкается со своими сторонниками с улыбкой на лице.

- Сегодня начинается настоящий фарс, судилище, которое заказано, организовано и обеспечено Виктором Януковичем, - говорит она журналистам перед входом в райсуд.

По ее словам, в Украине приватизирована не только прокуратура, но и суды, и поэтому сегодняшний судебный процесс является «персональной расправой» с ней как с главным оппонентом власти.

Следом за экс-премьером в суд приходит ее семья. Но не проходит и нескольких минут, как дочка и зять покинули помещение суда.

Остановившись возле милиционеров и металлических ограждений, которые отделяли ее от сторонников матери, Женя обращается к стражу порядка:

- Я хочу туда пройти.

- Нельзя.

- Я дочка Юлии Владимировны.

“Дочку не пускают! Банда!” - сразу выкрикивают в толпе.

Но аргумент на мужчину в форме уже подействовал. И дочка Тимошенко, тоже вся в белом, вместе со своим мужчиной Шоном Карром оказывается внутри толпы.

- Вас на заседание не пустили? - с удивлением спрашивают пожилые женщины, окружив Женю.

- Пустили, все хорошо, - улыбается дочка.

Увидев Женю в своих рядах, сторонники Тимошенко заметно оживляются и изо всех сил выкрикивают: “Банду геть!”, “Свободу Юле!” “Януковича на нары!”

- Женя, а почему вы здесь, а не с мамой? - интересуются журналисты.

- Там защита, там депутаты, мы здесь будем поддерживать.

- Женя, там папа зовет, - обращается к дочке Тимошенко какой-то мужчина.

- Я здесь буду, - отвечает она.

Александр Тимошенко подходит к детям. Но в толпу сторонников не просится. Общается через головы милиционеров.

- Мы о ней заботимся, не волнуйтесь. Она в надежных руках, - наперебой заверяют в безопасности пребывание Жени в толпе женщины.

- Саша, я знаю, как вам тяжело. Но вы держитесь, - обращается одна из поклонниц Тимошенко к Александру. - Меня били, заводили уголовное дело. Я тоже настрадалась. Но Украина поднимается. Юля - герой Украины!

Александр Тимошенко рассказывает, что не верит “в правосудие”. А на вопрос: сильно ли волновалась жена в канун сегодняшнего заседания, отвечает: “Как живой человек, она переживала, но держалась хорошо”.

Муж экс-премьера также рассказал о препятствиях, которые приходилось преодолевать сторонникам Тимошенко, которые сегодня пытались приехать из разных регионов.

- У нас ребята ехали из Донецка, из Днепропетровска, из Западной Украины. И некоторых останавливали из-за того, что люди ехали на поддержку. У меня товарищ ехал поездом из Днепропетровска. Говорит: билеты не продавали намеренно. Хотя в поезде оказалась половина свободных мест.

Тем временем Печерский суд начинает предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Тимошенко в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с РФ.

Зал судебных заседаний совершенно заполнен. На 35 квадратных метрах разместилось около 100 человек. Дышать нечем. Председательствует судья Родион Киреев.

Личность Тимошенко в суде устанавливают свыше 5 минут.

Как только начинается рассмотрение дела, Юлия Владимировна заявляет об отводе судьи.

- У меня есть отвод судьи. У вас нет ни опыта, ни знаний, чтобы это дело рассматривать, - обращается она к Кирееву. - Но Вас специально указом месяц назад перевели в Печерский суд для того, чтобы рассматривать политически заказные дела. Я заявляю Вам отвод, потому что считаю Вас марионеткой Администрации Президента.

Потом в перерыве судебного заседания Сергей Власенко, защитник Тимошенко в суде, объясняет журналистам, что для отвода судьи есть достаточно оснований. По его словам, Киреев очень быстро принял решение о назначении даты предварительного рассмотрения дела, кроме того, сообщение о судебном заседании было разослано в выходной день.

- Судья Киреев не может быть объективным при рассмотрении этого дела. Судья Киреев является лицом, зависимым от члена Высшего совета юстиции, первого заместителя генерального прокурора господина Кузьмина, которым лично подписано обвинительное заключение (относительно Тимошенко - УНИАН).

Поэтому судья Родион Киреев идет в совещательную комнату для принятия решения о своем отводе. Хотя ни Тимошенко, ни Власенко, ни другие бютовцы не сомневаются, что судья отклонит их ходатайство.

Власенко делится с журналистами планом дальнейших действий.

- Первое ходатайство, которое мы заявим, - о допуске прессы. Потому что не все смогли попасть. Второе - чтобы суд все же нашел нормальное помещение для рассмотрения дела.

Защитник Тимошенко напомнил о прецедентах в истории Украины, когда судебные дела слушались в киевских кинотеатрах, в частности дело о Скниловской трагедии и о так называемых “беспорядках” во время акций против Кучмы в 2001 году.

- Мы считаем, что дела не существует, существует некий ничего не доказывающий набор документов, - резюмирует Власенко.

- Там сидеть невозможно, - возмущается бютовец Владимир Яворивский, выйдя в перерыв из зала заседания. - Там представители дипломатических кругов, посольств, люди из Совета Европы. Они смотрят на это с удивлением. Разве нельзя было взять нормальный зал, провести нормальное заседание?

Яворивский также рассказывает и о группе молодчиков в почти одинаковых футболках, которая удивительным образом оказалась в судебном зале, как только утром открыли помещение суда.

- Я был здесь с 6:30. В 8 открыли двери, нас пропустили, мы зашли в зал, а там уже сидело человек 40, с ночи. Никто их фамилии не называет. Думаю, что это подосланные люди. Партией регионов или прокуратурой. На вопрос, кто и зачем их запустил, нам не отвечают.

Из помещения суда выходит вспотевший посол Еврокомиссии Тейшейра. Журналисты интересуются, считает ли он процесс политическим?

- Я не хочу комментировать судебную процедуру. Но условия, в которых происходит суд, нечеловеческие, - отмечает он, демонстрируя свою мокрую рубашку.

Во время перерыва выйти к своим сторонникам решает и Тимошенко. Лидер «Батькивщины» в сопровождении охраны и нардепов уверенно следует через заполненный автомобилями Крещатик на другую сторону тротуара.

Поднявшись на ступеньку возле одного из столичных магазинов одежды, экс-премьер, окруженная со всех сторон своими сторонниками, начинает речь.

- Вы приехали сюда защищать не только меня как человека, которого вы поддерживаете. Вы приехали сюда защитить Украину, защитить каждую семью, которая сегодня под мафией не может работать. В наше время, когда часть людей боится, часть ничего не хочет делать, вы - те, кто приехали - и являетесь золотым фондом Украины, надеждой миллионов. Что касается сегодняшнего судилища... Они думают, что могут в кабинете Януковича вынести или, как они говорят, “дать условно” наказание и изолировать меня от выборов или вообще лишить свободы. Но этот приговор будет против Януковича, потому что им он продемонстрирует, что он, во-первых, трус, во-вторых, что он не способен бороться, а прячется за судебные приговоры и хочет через решение суда избавиться серьезной действенной оппозиции. Янукович продемонстрирует, что он не современный политик, не государственный деятель и не президент страны, а инквизиция, которая хочет судебным решениям защитить себя и свое окружение. Вы готовы не покориться их понятиям? Их смотрящим, которые сегодня выставлены в каждой области?

- Да! - ревет толпа

- Мы с вами обязаны для себя и для наших детей построить европейскую, справедливую, богатую, успешную и красивую Украину. Мы готовы к этому с вами?

- Да! - опять соглашается толпа.

- И тогда какая тюрьма нам помешает? - продолжает Тимошенко. - С нами весь цивилизованный мир. Все ведущие государства мира.

После речи лидер "Батькивщины" сквозь толпу пробивается обратно в суд.

- Голубых вон из власти! - кричат пожилые люди, увидев Тимошенко.

- Правильно, - с улыбкой реагирует Юлия Владимировна.

Как и ожидалось, после перерыва суд отказывает в удовольствии ходатайства Тимошенко об отводе судьи Киреева

"Ходатайство оставить без удовлетворения. Это решение обжалованию не подлежит", - отрезает Киреев.

Тимошенко требует суда присяжных и закрытия уголовного дела против нее.

- Все эти придирки, какие вы называете обвинениями, не отвечают букве закона и ничего общего не имеют с противоправными действиями. Следователь и заместитель генерального прокурора очень хорошо это знали, что в моих действиях не было преступления, но они не прекратили это политическое преследование.

Судья непрерывно обливается потом, присутствующим не легче. Несколько человек уже потеряли сознание. Но процесс длится.

Тимошенко заявляет, что в случае вынесения Печерским судом обвинительного приговора обязательно обжалует это решение в Европейском суде по правам человека.

- Если будет сфальсифицировано все в этом суде, я обязательно докажу свою невиновность. В Европейском суде будут расставлены все точки над "і", потому что такого "беспредела" в международном содружестве не допустят. Отвечать будете очень скоро. И решение Европейского суда остановит эту вакханалию, - сообщила Тимошенко во время судебного заседания. - Они запланировали отправить меня в тюрьму. И мой голос из тюрьмы будет громче, чем сейчас. Меня будет слышать весь мир. Не берите грех на душу перед страной.