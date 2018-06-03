Януковичу внедрили натуральные человеческие волосы

Если вы ходите с плакатом «Янукович – наш Бог!» и поджидаете своего кумира возле Верховной Рады, чтобы поцеловать его в руку, то для вас это будет подарком. С сегодняшнего дня в киевском музее восковых фигур по адресу Пушкинская, 11 появилась скульптура украинского премьера. Виктор Федорович стал шестьдесят первым экспонатом в этом заведении, заняв свое место рядом с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко.

Стоит признать: фигура премьера, сделанная Сергеем Ермаковым с учётом всех антропометрических данных прототипа, выполнена достаточно профессионально. Во всяком случае, Виктор Федорович меньше похож на упыря, чем стоящие здесь же Андрей Макаревич, Виктор Цой, Зиновий Гердт и другие известные личности.

– Считаю, что фигура удалась, – сказал журналистам директор и владелец музея Алексей Сажин.

Скульптор Сергей Ермаков лично делал замеры с Виктора Федоровича, долго изучал все необходимые фото, работа длилась с октября прошлого года. Костюм вместе рубашкой и туфлями был подарен музею лично героем.

И в этом никакого ноу-хау не было: в свое время заведению отдала свои наряды Юля Тимошенко, ради музея расстались с верхней одеждой Ющенко, Кравчук, Клочкова, Подкопаева.

Сажин сказал, что никаких условий и пожеланий со стороны Януковича во время работы над скульптурой не было. Правда, приходили люди из его пресс-службы и осторожно советовали, как лепить. Следует сказать, что Виктор Федорович сделан из специального воска. Пчелиный продукт выдерживает температуру от минус сорока до плюс сорока градусов. Однако из воска состоят только видимые части фигуры, под одеждой (ее будут стирать где-то раз в полгода) прячется папье-маше. Стоимость скульптуры около семи тысяч долларов, вес – двадцать-двадцать пять килограммов. Собственно, такие же характеристики в музее имеет и Бритни Спирс, и Никита Хрущев, и Леся Украинка и прочие.

Наиболее сложно давалась работа над головой премьера. Кроме скульптора, над фигурой старался человек, который делал манекен, гример и постижер. Последний вживлял натуральные человеческие волосы в восковую голову Виктора Федоровича.

– Думаем, мы добьемся того, что они будут расти, – пошутил директор музея.

Виктор Федорович пока не видел своего воскового двойника. Собирается ли глянуть на него, тоже пока не ясно. А вот сторонники Партии регионов, особенно те, что живут на Майдане, уже сейчас могут полюбоваться своим кумиром. Музей с удовольствием принимает заявки на коллективные экскурсии. Только учтите: там также «присутствуют» Тимошенко с Ющенко.

Антон Зикора

Фото Сергея Светлицкого