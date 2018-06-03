Луценко одел Европу в вышиванку

День Европы в Украине в этом году должен был стать самым масштабным за пятилетнюю свою историю. Из городского бюджета Киева на него планировалось выделить немалые средства, принять участие в праздновании собирались 26 посольств стран Евросоюза в Украине. «Помня впечатляющий успех прошлогоднего празднования, мы уверены, что День Европы-2007 будет еще успешнее и надолго запомнится участникам праздника”, – отмечали в представительстве Европейской комиссии еще за несколько дней до запланированного на 19 мая события. Но в самый его канун представитель Еврокомиссии в Украине заявил о том, что «торжества отменяются», объяснив это «вопросами безопасности»: мол, живующие сейчас в палатках на Майдане могут не понять тех, кто придет в центр столицы радоваться по поводу своей европейскости. А от этого – один шаг до столкновений и беспорядков. Одним словом, решите свои политические проблемы – а тогда и празднуйте свою принадлежность к большому континенту. С нашей помощью.

Категорическое несогласие с таким отношением к нашим государственным праздникам (а этот праздник было установлен президентским указом Леонида Кучмы) выразило гражданское объединение «Народная самооборона». Узнав о переносе празднования Дня Европы в Киеве на неопределенный срок, «народносамооборонцы» решили устроить “собственный праздник”. Для этого поехали на Закарпатье, где в Раховском районе находится географический центр европейского континента.

Именно там 18 мая «Народная самооборона» и провела акцию «Оденем Европу в вышиванку», которую посвятила Дням Европы в Украине.

«Нам было жаль, что Совет Европы отменил Дни Европы в Украине из-за деятельности украинского правительства. Но мы все-таки решили его провести – здесь, в самом центре Европы, чтобы напомнить всем, что Украина – действительно европейское государство, а украинцы – европейская нация, – обратился к собравшимся на празднование лидер «Народной самообороны» Юрий Луценко. – Мы должны на своей земле установить европейские стандарты и прекратить дрязги, раздоры и поиски виновных».

В то время, как в Киеве царила настоящая летняя жара, на Закарпатье было довольно прохладно, собирался дождь. Но раховчане и жители ближних сел шли в городской парк в хорошем настроении, запасшись на всякий случай зонтиками. Перед приверженцами Европы выступили украинские группы «Мандри», «Пікардійська терція», «Плач Єремії», Марійка Бурмака, Тарас Петриненко. Выступили и главные «народносамооборонцы» – Юрий Луценко, Николай Катеринчук, Давид Жвания, Тарас Стецькив, Владимир Стретович, Олесь Доний, Владимир Арьев. Они появились после концерта в вышиванках.

Народ оживляется и быстро окружает их плотным кольцом – так, что журналистам, приехавшим на праздник, трудно подступиться ближе, чтобы что-то услышать. «Как там в Киеве? Как проходят переговоры? Будете ли блокироваться с «Нашей Украиной»?» – засыпают вопросами со всех сторон «самозащитников». Жвания выразил уверенность, что выборы, несмотря на все препятствия, состоятся, народ сделает свой выбор – но к этому выбору нужно отнестись очень серьезно: «Мы должны на этих выборах голосовать не по признакам – у кого какая прическа или кто как говорит, – а голосовать за собственные интересы», – заявил он. В европейском пути Украины Жвания уверен: «Европа фактически протягивает нам руку, но Украине нужно поработать над собой».

Согласен с ним и Катеринчук, который считает, что главное для Украины – благосостояние ее граждан, а потому нужно делать все, чтобы труд украинцев должным образом вознаграждался. По его словам, в стране нужно провести экономическую и налоговую реформы.

Лидер Христианско-демократической партии Владимир Стретович отмечает необходимость изменений в системе правосудия. «Почему мы сегодня говорим о Дне Европы, а украинские суды принимают решения, которые не вписываются в никакие цивилизованные рамки? Потому что они в сущности не украинские, а суррогатные. И нужно менять эту власть», – считает Стретович.

В ходе неформального общения лидеров НС у большого костра они объяснили, что правящая коалиция и правительство откровенно показали Евросоюзу недостаток желания двигаться в направлении ЕС. Премьер-министр и представители действующего большинства в парламенте не раз демонстрировали пренебрежение к европейскому выбору большинства украинского общества, который был сделан в 2004 году. Глава правительства и представители коалиции совершенно сознательно тормозили деятельность рабочей группы по созданию Нового расширенного соглашения между Украиной и ЕС и выполнению предыдущего соглашения. Визит представителей ЕС в Украину засвидетельствовал фактическое невыполнение правительством соглашения по ЕС и отсутствие интереса со стороны коалиции и правительства к реализации евроинтеграционной политики. Все это противоречит тем обязательствам, которые взяло на себя парламентское большинство и правительство при создании коалиции. И все это было одной из веских причин политического кризиса, который развернулся в Украине.

Одним из результатов политики правительства Виктора Януковича стало то, что оптимизм ЕС при взгляде на европейские перспективы Украины сменился на пессимизм, и отношения по линии Украина – ЕС стали более формальными. Ярким свидетельством такого отношения к Украине стала фактическая отмена участия ЕС в традиционном Дне Европы в Украине. Можно говорить, что команда Януковича фактически разрушила евроинтеграционные достижения Президента Ющенко и предыдущих правительств. Это значительная потеря для всех тех украинцев, которые мечтают о европейском будущем Украины и для всех тех миллионов граждан, которые хотят европейской жизни для нашей страны.

Иванна Синюта