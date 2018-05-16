Регионалы переоделись в оранжевое и ходили по улицам с красными языками

Согласитесь, если в анонсе Партии Регионов указано, что она собирается провести акцию с использованием театрализованной группы, то это уже не столько политическое, сколь культурное мероприятие. А потому мы с большим удовольствием отправились оценить их «креатив», ведь остроумный уличный перфоманс – не самый сильный конек Партии регионов.

Акция протеста «против безответственных заявлений высокопоставленных чиновников из Секретариата Президента» началась в десять утра под дверью Генпрокуратуры. Несколько сотен молодых регионалов появилось в десять часов на улице Резницкой со специальными «метлами». В этих-то «метлах» и заключался весь «креатив». Дело в том, что «метлы» представляли собой перевернутые кресты, к которым были приколочены красные языки.

Митингующие с плакатами: «Язики як помело в президентському кубло!», «Языком молоть – не страну строить!» принялись подметать перед ГПУ асфальт и выкрикивать: «Чиновников-провокаторов в отставку!», «Провокаторов под суд!»

Собственно, молодые регионалы выражали недовольство заявлением руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия Гелетея о подготовке покушений на оппозиционных политиков – Жванию, Луценко, Тимошенко. Тем временем пять нардепов от ПР передали обращение в адрес Генпрокурора с требованиями немедленно разобраться в фактах, изложенных в заявлении. Молодые регионалы также требовали от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям представителей Секретариата Президента и, если эти факты не подтвердятся, привлечь их к уголовной ответственности. Во всяком случае, об этом заявил депутат-регионал Виталий Хомутынник.

Хомутынник сообщил своим сторонникам, что генпрокурора на месте не было, поскольку он находиться на срочной встрече в Администрации Президента, и регионалы двинули на Банковую. По пути десяток одетых в оранжевые куртки работников ЖЕКа подметали улицы Липок. Возле здания президентской администрации они остановились и принялись митинговать. Собственно говоря, на этом акцию можно считать завершенной.

УНИАН оценил прошедшее мероприятие на «тройку» по пятибалльной шкале. Конечно, хорошо, что Партия регионов взялась за перфомансы – такие акции делают общество веселее и раскованнее, но все было как-то дидактично и казенно. Только представьте, что бы устроила в подобной ситуации «Пора» или «Братство», организации, съевшие на таких акциях не один собачий питомник. Думаю, минимум, что они могли бы сделать, это подарить Жвании билет в Грузию, Тимошенко принесли бы пуленепробиваемую косу на голову, а Луценко – пособие по обучению борьбе самбо – самооборона без оружия. Ну, это так, что первое на ум пришло, в целом же, как было сказано, это хорошо, что бело-голубые взялись за перфомансы. Глядишь, лет через десять-пятнадцать что-то начнет получаться...

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского