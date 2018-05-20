12-летие Львова в культурном наследии ЮНЕСКО: хроника потерь (фотофакты)

“Львов открыт для мира” – слоган древнего города, достаточно успешно внедряемый местной властью и общественными организациями с целью привлечь туристов, и, наряду с этим, инвестиций.

Сотни приятных кафе и пивных, вежливое обслуживание, средневековая мостовая и древние подвальные помещения – незабываемая атмосфера старой Европы в Украине. Сюда едут тысячи и тысячи туристов со всего мира. И едут, несмотря на не очень хорошее пока транспортное сообщение, недостаточное количество гостиниц, чтобы собственно увидеть шарм средневекового и в то же время молодого душой города.

Однако на фоне оптимизма, учитывая приток туристов, открытие новых бизнесов (кафе, кондитерских, ресторанов, гостиниц, туристических фирм, агентств и т.п.) – а значит, и рабочих мест, власть и избранный во второй раз городской голова ежедневно торят путь системного уничтожения Старого Львова.

Пинг-понг мэра господина Садового, “который ничего не видит” и главного охранника архитектурного наследия госпожи Онищенко, которая “ничего не может”, дополняются достойным уважения среди партизан, но не среди граждан, нерушимым молчанием Государственной службы по вопросам национального культурного наследия.

Посему за елочными гирляндами и рождественскими огнями туристы могут увидеть разнокалиберные окна на столетних домах, неудачно прибиты ценные порталы, наскоро и за большие деньги забетонированную брусчатку или просто аляповатые побелки (в три цвета на одном фасаде), жалкие рекламные вывески или сбитую рукой современного подрядчика лепнину средневекового мастера. Такого мелкого, но тотального уродования города не допускают ни в Кракове, ни в Праге, ни в Женеве, ни в Париже.

При этом, оправдываясь отдельными “интересами инвесторов (в карман)” с разрешения городской власти и молчаливого согласия структур, охраняющих памятники, только в 2010 году Львов бесповоротно потерял несколько зданий и других достопримечательностей архитектуры и обезобразил новостройками или неудачными имитациями только что уничтоженного исторического достояния ареал, внесенный в перечень мирового наследства ЮНЕСКО.

Поэтому, на 20-м году независимости Украины, на 12-м году пребывания в Перечне культурного наследия ЮНЕСКО в 2010 году были уничтожены:

Дом № 28 по ул. Федорова, архитектурный памятник XVI-XIX в. местного значения, охранный № 356, который стоял на фундаментах 1580 г. в средневековом еврейском участке Львова (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО) – для строительства гостиничного комплекса с подземным паркингом.

Часть жилого дома № 7 по ул. Сербской, архитектурный памятник национального значения, охранный № 1269 (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО) - для строительства гостиничного комплекса с подземным паркингом в прирынковом квартале в пределах улиц Русской, Ивана Федорова, Древнееврейской и Сербской.

Кирпичное ограждение сада Францисканцев по ул. Лысенко, построенное по проекту Казимира Крыжановского в 1883 году (территория исторического ареала), обрамляющее монастырский сад вокруг костела Францисканцев – памятник архитектуры национального значения, охранный № 1329 – для строительства на территории детской площадки 6-этажного жилого дома.

Историческая вилла на ул. Погулянка 4а (территория исторического ареала) для строительства 7-этажного жилого дома.

Австрийская пожарная часть на Кастеливке, ул. Чупринки 3 (территория исторического ареала) для строительства 8-этажного жилого дома со встроенными магазинами и подземным паркингом.

В 2010 году были обезображены:

Площадь Осмомысла и ул. Гонты со старинной подпорной стеной вокруг храма Марии Снежной (территория Государственного историко-архитектурного заповедника) при выполнении строительных работ по реконструкции указанных объектов. Пользуясь случаем, заметим, что согласно ст.1 ЗУ «Об охране культурного наследия» термин «реконструкция» применительно к работам на объектах культурного наследия не предусмотрен.

Стена, напоминающая, скорее, забор на чиновной даче, сменила старинное оригинальное ограждение.

Дом № 48 по ул. Староеврейской 48 (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО) – под коммерческие нужды без соблюдения норм реставрации. При этом поврежден соседний дом № 50 - памятник архитектуры национального значения, охранный № 1307.

Дом № 20 по ул. Армянской, памятник архитектуры национального значения, охранный № 322 (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО) - под коммерческие нужды без соблюдения норм реставрации.

Ансамбль монастыря Бернардинов XVII в., памятник архитектуры национального значения, охранный № 341 (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО) – строительством ресторана без согласований, предусмотренных действующим законодательством.

Площадь Галицкая, проспект Свободы (территория Государственного историко-архитектурного заповедника, входящего в перечень культурного наследия ЮНЕСКО), ул. Коцюбинского (территория исторического ареала) – заменой старинной базальтовой мостовой на современное мощение бетонными косточками.

Площадь Ризни (территория исторического ареала) – 2-этажным сооружением без согласований, предусмотренных действующим законодательством.

Площадь Торговая (территория исторического ареала) – стеклянным павильоном «Цветы».

Улица Госпитальная напротив торгового центра «Магнус» (территория исторического ареала) - 3-этажным стеклянным зданием.

К сожалению, указан перечень далеко не полный.

Кроме того, на территории, которая входит в Перечень культурного наследия ЮНЕСКО, Государственного историко-архитектурного заповедника и исторического ареала нет ни одного жилого дома, не изуродованного несоответствующими цветами лоскутных побелок, разномастными окнами, пробитыми отверстиями, надстроенными этажами, достройками, перестройками.

Несмотря на наличие достаточной правовой базы для регуляции отношений, связанных с сохранением национального культурного наследия, архитектурные потери значительны, а состояние объектов часто можно обрисовать как катастрофическое.

Отмечая 12-летнее пребывание Львова в Перечне культурного наследия ЮНЕСКО, нужно признать, что понятие «сохранение культурного наследия» в отношении львовских архитектурных шедевров не актуально, зато актуально угрожающе динамичное разрушение национального достояния. Оно приобрело системный характер благодаря сознательной позиции органов местного самоуправления и невмешательству государственных институтов, охраняющих памятники.

А еще 12 лет назад на 22-й конференции Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (30 ноября - 5 декабря 1998 года), когда Львов включали во Всемирное наследие, эксперты утверждали: “По своей городской застройке и архитектуре Львов является выдающимся примером синтеза архитектурных и художественных традиций Восточной Европы с такими же традициями Италии и Германии; политическая и торговая роль Львова всегда притягивала определенное количество этнических групп с разными культурными и религиозными традициями, которые составляли многообразные и все же взаимосвязанные сообщества города, и доказательством этого всегда был и есть городской архитектурный ландшафт”.

Переживет ли неповторимый городской ландшафт Львова еще несколько лет безответственной городской власти и безразличия остальных? Будут ли гости города в восторге от обычно неудачных имитаций архитектурных произведений прошлого, уничтоженных в угоду сомнительной экономии отдельных застройщиков?

Ярина Ясиневич и Христина Процюк, Центр правовых и политических исследований “Сим” (Львов) Фото сделано активистами Центра “Сим”, в частности в рамках проекта, поддержанного МФ “Возрождение”