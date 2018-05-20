Ликвидация палаточного городка на Майдане (фоторепортаж)
Коммунальщики под надзором милиции разобрали палатки и забросили их на грузовики... Предприниматели преимущественно не оказывали сопротивления милиции, было задержано от 6 до 10 человек
Сегодня ночью с применением спецподразделений МВД был разобран палаточный городок предпринимателей на Майдане. Сейчас Майдан окружен.
Коммунальщики под надзором милиции разобрали палатки и забросили их на грузовики, чтобы вывезти. Предприниматели, которые оставались на ночь на Майдане, преимущественно не оказывали сопротивления милиции, было задержано от 6 до 10 человек.
Ко времени захвата городка, по данным митингующих, депутатов не было, депутаты приехали только в 5.30-6.00, когда городок сносили.
Фото Владимира Гонтаря /УНИАН
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