Ликвидация палаточного городка на Майдане (фоторепортаж)

Сегодня ночью с применением спецподразделений МВД был разобран палаточный городок предпринимателей на Майдане. Сейчас Майдан окружен.

Коммунальщики под надзором милиции разобрали палатки и забросили их на грузовики, чтобы вывезти. Предприниматели, которые оставались на ночь на Майдане, преимущественно не оказывали сопротивления милиции, было задержано от 6 до 10 человек.

Ко времени захвата городка, по данным митингующих, депутатов не было, депутаты приехали только в 5.30-6.00, когда городок сносили.

Фото Владимира Гонтаря /УНИАН