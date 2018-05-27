«Номером два» в донецкой городской власти опять стал двоечник

Ой яка чудова наша спільна мова, Бо ж у нас Донцов був, а у них – Донцова. Левченко з Донецька, Фаріон зі Львова Пнуться нам довести, що не та це мова. Щось одне торочить, друге щось там мимрить, Та Микола Янович їх усіх примирить. Александр Ирванец,"До мовного вопросу"

Вчера новый состав Донецкого горсовета переизбрал (в третий раз) на должность секретаря этого органа молодого, но уже одиозного политика Николая Левченко. Следует отдать должное Николаю Александровичу, рожденному 1979 году в Донецке в семье милиционера, - эту одиозность он старательно и сознательно формировал сам.

«Прогремел» на всю страну Николай Левченко, сделав в феврале 2007 года провокативное заявление о том, что русский язык рано или поздно обязательно станет государственным и единственным языком общения в Украине. Мол, украинский – язык фольклора. «И с предоставлением статусу государственного русскому необходимость говорить по-украински просто отпадет. Это не язык науки. Он не умрет, на нем будут писать песни, рассказывать анекдоты, он станет фольклорнім. А русский язык - язык науки, язык цивилизации. Мысленно все переводят на русский».

Был за это резко раскритикован однопартийцами, в частности, Я.Сухим и Т.Черноволом, а Анна Герман, тогда пресс-секретарь премьер-министра В.Януковича, отметив «необразованность» этого «чиновника местного уровня», фактически назвала Левченко «провокатором»: «Защищать русский язык нужно, но тот, кто при этом унижает украинский, является провокатором и наносит огромный вред собственному государству и народу».

Кроме того, двое национально сознательных облили тогда после пресс-конференции в агентстве УНИАН молодого украинофоба кефиром (попробовав на вкус, Левченко признал – свежий!)

Может быть, чрезвычайная любовь Левченко к русскому вызвана невероятным знанием языка Толстого и Гоголя, которых он, по собственным словам, регулярно перечитывает. К сожалению, в подобных знаниях кандидата исторических наук Левченко трудно заподозрить. Общение с ним демонстрирует ограниченный лексический запас и проблемы с грамматикой и орфоэпией. А что касается письменных навыков ловкости – позволю себе процитировать заметку коллеги-журналистки «Газеты по-киевски» под названием «Писча» секретаря Левченко»:

«С Николаем Левченко мы работали в одном из интернет-проектов Партии регионов. Чуть ли не каждый день он хвастал, что работал в избирательном штабе у самого Жириновского и постоянно смеялся над убогостью украинской политической жизни: она, мол, по сравнению с московскими выборами – просто детская песочница.

Однажды Левченко передал мне через своего помощника сложный вопрос: как пишется слово «пища» – через «сч» или как? Увидев сквозь щель в дверях выражение моего лица, вышел и сам 25-летний донецкий гений, которому я вывела на бумажке каллиграфическое «щ». И он мне все объяснил: мол, имеется в виду не еда, а ... «метафора». А чтобы я понятна окончательно и бесповоротно, пиарщик из Донецка, как он представился в редакции, показал «это самое место» в своей кандидатской работе – «бензин - пища для машин». Хорошо, хоть для других трех слов Левченко уточнений не понадобилось.

Как видим, любовь к «великому и могучему» у Левченко - и велика, и могуча. С такими филологическими данными в Донецке узаконят не весь русский, а генетически модифицированный «донецкий русский», где найдется место и «писче», и другим «метафорам».

Нечего и удивляться такому уровню грамотности молодого администратора-ученого. В одном из интервью он честно признался, что в школе был двоечником: «Если я получал тройку, то это был праздник в семье, от меня ничего другого никто и не ждал. У меня был небольшой выбор: или два или три».

Впрочем, в этом грустном и позорном для других, обычных детей статусе Николай Левченко видит и позитивные аспекты, которые помогли сформироваться и закалиться его нерядовой натуре: «Меня все не любили: учителя и директор. Родители дома постоянно ругали. Каждая контрольная представлялась мне испытанием, проверкой на прочность. Ведь отличнику дается все просто: ему не важно, где сидеть и какой вариант писать. А двоечнику? Вот тут-то и приходится проявить ум, хитрость, изобретательность и смекалку».

Из дальнейших разъяснений Левченко становится ясно, что смекалка заключалась в умении рассчитано «передрать» контрольную.

«Такая же ситуация происходит и в жизни. Для меня каждый человек представляет опасность. Я постоянно что-то преодолевал и продолжаю преодолевать. Вот такая жизнь двоечника, именно она готовит человека к реальной жизни. Ведь когда ты попадаешь в реальный мир, здесь начинаются новые сложности: никто тебе ничего хорошего не желает, всего приходится добиваться самому».

Прямо слезу пробивает! Жан-Жак Руссо со своей «Исповедью» нервно курит в сторонке.

Не удивительно, что тяжелые комплексы детства вызывали потребность быть заметным, выделяться в окружающей среде не только плохими оценками. И языковая тема здесь – лишь инструмент. Показательным в этом плане был рассказ лидера одной из донецких молодежных общественных организаций о том, как Левченко нанял его с ребятами за 600 долларов нарисовать свастики на домах в Донецке. Потом секретарь горсовета под телекамерами доблестно закрашивал проклятые «фашистские знаки» и произносил грозные спичи о том, что «фашизм в Донецке не пройдет!»

Может, все так и осталось бы в секрете, но, если верить «художнику», Левченко не расплатился, «зажал» 600 баксов.

Может, это у него юмор такой? О юморе Левченко дает представление его собственный рассказ о поездке по Харьковской области: «Несколько лет назад я ехал в Белгород и поздно ночью нарушил ПДД на Харьковской трассе. Инспектор ГАИ попросил представиться, а я сказал, что работаю секретарем харьковского горсовета и зовут меня Геннадий Адольфович Кернес. На что инспектор подозрительно скривился. Тут мою машину начали «шерстить»: проверили и салон, и багажник. Пришлось объяснять, что это шутка. Я понял, что моего коллегу знают в лицо». И впрямь сообразительный!

Российский журналист Родион Тунинский рассказывает в своем блоге, как он, читая предвыборную брошюрку Николая Левченко в поезде на Донецк, дошел до группового фото вместе с работниками посольства России в Украине и подписью «В российском посольстве в Киеве мне всегда оказывают теплый прием» - и буквально охренел от удивления. «Работая на российском телевидении и будучи гражданином России, я конечно же часто бываю в своем посольстве. И очень хорошо помню тот единственный раз, когда донецкий секретарь переступал порог Российского посольства. Был он там всего один раз, еще когда была каденция Виктора Черномырдина (лет семь назад), о чем есть и запись в журнале службы безопасности посольства. Сфотографировался, выпил рюмку, закусил, и поехал домой баллотироваться», - пишет Тунинский.

И еще одна цитата из блога российского коллеги: «Приехав в город, пытался дозвониться до Левченко, договориться о встрече, взять интервью. К сожалению, секретарь, весь в избирательной гонке, в мыле. Ему некогда. Понимаю. Тут Рузвельтом пахнет, куда уж до простых московских писак. А вот патрон Левченко, вице-премьер Борис Колесников, оказался свободнее, и сразу согласился ответить на вопросы российского журналиста. Пожаловался Борис Викторович, что уж слишком разошелся в последнее время Николай, все время приходится краснеть за него. То оскорбит кого-то, то накричит в горсовете на депутатов, а то и по столу стукнет, как настоящий БОЛЬШОЙ чиновник. Улыбается вице-премьер, да только видно, по шапке своего протеже вряд ли погладит. Журналистское правило обязывает дать слово самому господину Колесникову, разговор с которым, кстати, была официальным (видео, разумеется, есть). «Своими действиями и высказываниями он компрометирует партию, и мы уже вынесли ему общественное порицание. Он оказывает нам «медвежью услугу», понимаете ... И не нужно, как говорится, декларациями подменять содержание, и Николая это в первую очередь касается. Он дискредитирует партию(выделено – Авт.)». Без комментариев. Интересно, что на последнем эфире «Открытого доступа» на ТРК «Украина» в Донецке Левченко чуть ли не впервые за долгое время молчал о языке, зато выдал спич о никудышной оппозиции, где нет профессионалов, способных руководить городами. Но, как пишет «День» (Игорь Лосев), «величественная речь городского секретаря была крайне непочтительно прервана молодым жителем Донецка, спросившим, а почему же, мол, вы столько лет у нас у власти, а реки из разорванных водопроводов как текли по Донецку, так и текут?»

Может быть, хватит Николаю Левченко выступать дешевым шоуменом, заняться наконец проблемами родного города? Но если двоечник вмешается в серьезные вещи, последствия могут быть уже не комичными, а катастрофичными.

Николай Писарчук