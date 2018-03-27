О засланных поп-казачках в Рок-Фортеции

Вот и закончилось «одно из самых масштабных действ за всю историю украинской альтернативной культуры», а именно - фестиваль "Рок Січ". Два дня – шестого и седьмого мая – более сорока украинских рок-групп «отжигали» на Трухановом острове. А тема такая: главный организатор мероприятия Олег Скрипка скрестил рок с казачеством. Рок-казачество, по мнению мэтра, должно защищать современный рок от попсового натиска. И современные рокеры, как и казаки времен Запорожской Сечи, - активные, свободные, смелые и отважные, - они объединились они для того, чтобы основать на Трухановом острове первую Рок-Фортецию. Типа, попса внутрь нашей крепости не проникнет.

Перед началом фестиваля организаторы заявили, что концерты будут проходить на трех сценах-«цитаделях»: "Веже", "Барже" и "Ротонде", каждая из которых должна иметь свое направление. На одной играли группы «стандартного» рока: хард-рок, этно-рок, рок-мейстрим и т. д. На второй хотели сосредоточить сверхтяжелый рок, а третья сцена должна была объединить рокеров-чтецов (реп-металл, хип-хоп-рок и пр.). Хорошо, что предупредили, а то я бы подумал, что здесь в большинстве случаев исполняли самую настоящую, неподдельную попсу. Трудно, конечно, говорить о всех выступлениях, ибо физически невозможно находиться сразу в трех местах, но у меня сложилось стойкое ощущение: в сердце Рок-Фортеции в массовом порядке проникли засланные казачки из Поп-Фортеции.

На мероприятие были приглашены как никому не известные группы, так и завсегдатаи подобных тусовок: „Фактично Самі”, „ТНМК”, „ТОЛ”, „Мотор-рола”, „Оркестр Янки Козир”, „Бумбокс” и пр. Да, люди пытались выдавливать из себя рок, и некоторые слушатели оказались очень даже благодарными. Они танцевали и что есть силы трясли головами, как и полагается в таких случаях. Но если бы такое произошло лет двадцать тому назад – а именно столько Скрипка вынашивал эту идею, это было бы просто супер. Но делать песни, компилируя в них едва ли не всю музыку, что была написана человечеством за период его существования, уже дурной тон.

- Как же надоели все эти неофициальные представители «Depeche Mode» в Украине, - сказала одна знакомая музыкальная критикесса, комментируя концерт.

Не буду конкретно называть имена коллективов, но отмечу следующее. На фестивале выступило немало групп, в которых солировали девушки. Может, поэтому и тексты у них были соответствующие – что-то такое средненькое о любви. Такое вполне могут исполнять как Руслана, так и Наташа Королева, и при этом в наглую назваться рокершами. Ощущение размытости происходящего немного нарушили группы, исполнявшие хип-хоп. Эти хотя бы несли энергетику, пусть и заимствованную. Рокеры были куда бледней. Так, второй день фестиваля начался с того, что несколько астеничных волосатиков, у каждого из которых отсутствовала грудная клетка как орган, затянули на «Ротонде»: «Мы идем по пути эволюции…» (может, немного путаю, но смысл именно такой). Хотелось выбежать на сцену, отобрать микрофон и закричать: «Какой же ты, на фиг, рокер, если идешь по пути эволюции? Рокер должен наоборот идти по пути революции!»

В этот момент подумалось, что рок – это направление в музыке (и не только в ней), предполагающее наличие очень сильных эмоций, накала страстей, ставящих человека на грань жизни и смерти. "Hаша Родина - смерть", поет Егор Летов. Так вот, может, на «Рок Січі» и было что-то подобное, но оно, увы, прошло мимо моих ушей. Говорят, неплохо выступили группы «Carpathiana» и «Вий», но я их, к сожалению, не застал, и врать, что на фестивале звучал рок, не буду.

В остальном все было очень мило. Главное, что Труханов не превратили в помойку. И, кажется, не нанесли вреда окружающей среде. А то накануне экологи обвинили организаторов фестиваля в том, что они уничтожают природную ценность острова. Сотрудники Института зоологии НАНУ даже сказали, что местные птицы из-за шума покинут свои кладки и птенцов. Сомневаюсь, что пугливые пташки пострадали: фестиваль, конечно, шумел, но звук в основном шел на Днепр, причем так, что это чувствовалось на другом берегу. Но самом лесу шум глушился листвой и деревьями. Кроме того, организаторы фестиваля опоясали участки зеленой зоны лентами и поместили объявления, предупреждающие посетителей о том, чтобы они туда не заходили. Тут же было написано: «Осторожно, клещи!» (Отличное название для рок-группы, правда?)

Всюду стояли биотуалеты, но вонючим кабинками слушатели предпочитали окружающую среду. Кроме того, организаторы фестиваля обменивали мусор на пиво из расчета - за один пятидесятилитровый целлофановый мешок давали бутылку пива. Молодежь охотно несла отходы жизнедеятельности. Словом, все было мирно и буржуазно, на Труханов остров можно было приходить семьями, не боясь травмировать психику своих детей: это ведь был украинский рок-фестиваль.

Кстати, не забывайте, что с седьмого по девятое июля состоится еще одно мероприятие Скрипки – Фестиваль «Країна Мрій». В прошлом году было очень хорошо, надеемся, в этом будет не хуже. Ждем.