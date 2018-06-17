Возмущение Мазепой: невежество или безбожие?
Православие на украинских землях немыслимо без имени Мазепы. Только невежда или человек, далекий от веры, может отрицать его определяющую роль в духовном возрождении Украины... Перечень храмов, которые построил Мазепа
Православие на украинских землях – немыслимо без имени гетмана Ивана Мазепы. Только невежда или человек, очень далекий от православной веры, может отрицать его определяющую роль в духовном возрождении Украины в эпоху позднего средневековья, а тем более возмущаться тем, что улица в Киеве носит его имя. Представляем перечень храмов, которые построил или востановил Мазепа (источник см. здесь)
Церковные строения, которые были построены, отреставрированы или украшены на средства Ивана Мазепы
1. Киево-Печерская Лавра:
|а) Троицкая Надвратная церковь (1106-1108; перестройки XVII-XX вв.) восстановлена на средста И.Мазепы
|б) Успенский собор (1073-1089; перестройка XVII-XVIII ст.)востановлен на средства И.Мазепы (1690) + подарки
|в) Церковь Всех святых над Экономическими воротами (1696-1698) построена на средства И.Мазепы
|г) Каменная стена (1696-1701) строилась на средства И.Мазепы
• юго-западная башня (башня Ивана Кущника, от названия церкви, которую там хотели открыть в честь патрона Ивана Самойловича; построена в 1696 г.)
• южная (Часовая, потому что в ней до 1818 г. были часы)
• северная (Малярная, потому что там находилась малярная мастерская)
• восточная (Онуфриевская – от церкви св. Онуфрия, или Палатная, потому что здесь находились палаты И.Мазепы) (1698-1701)
д) Церковь Рождества Богородицы (1696)
2. Никольская больничная церковь (кон.1690-х)
3. Трапезная Покрова Богородицы (кон.1690-х)
4. Вознесенская церковь (1701-1705)
|6. Никольский собор (1690-1696)
7. Богоявленский собор (1693)
|8. Софиевский собор в Киеве (1697-1700)
|9. Колокольня и стены Софиевского монастыря в Киеве (1699-1707)
10. Колокольня Пустынно-Николаевского монастыря (вторая пол. 1690-х)
11. Церковь Живоначальной Троицы в Батурине (1692)
12. Церковь Св. Николая в Батурине
13. Воскресенская церковь в Батурине
14. Церковь Покрова Богородицы в Батурине
15. Собор Вознесения Господня Бахмачскго монастыря
16. Успенская церковь Глуховского монастыря (1692)
17. Трапезная и колокольня Глуховского монастыря
|18. Успенская каменная трапезная церковь Густинского монастыря
|19. Малая трапезная церковь Густинского монастыря
|20. Покровска церковь в с.Дегтяревцы Новгород-Северского района Черниговской области (1708-1710)
21. Церковь Пресвятой Богородицы Домницкого Рождественско-Богородицкого монастыря (1696)
22. Церковь Петра и Павла в с. Ивановском (нач.1700-х)
23. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Сечи (1693)
24. Деревянный храм Св. Иоанна Предтечи Каменского Успенского монастыря
25. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Батуринского Крупицкого монастыря (нач. 1700-х)
|26. Храм Преображения Господня Лубненского Мгарского монастыря
27. Трапезная церковь Лубенского Мгарского монастыря
28. Деревянный храм во имя Воскресенья Христова в Любече
29. Каменная Воскресенская церковь в Любече
30. Собор Св.Николая Макошинского Николаевского монастыря
31. Церковь в с.Мохнатин (1692), здесь есть иконостас с гербом И.Мазепы
32. Церковь Пресвятой Богородицы в Новобогородицке (1688)
|33. Вознесенский собор в Переяславе (1700)
34. Деревянная церковь в с.Прачи
35. Деревянная церковь Св. Иоанна Крестителя
36. Петропавловская церковь в Рудне (закладная доска от 10 мая 1698 г.)
|37. Троицкий собор Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове(1679-1695)
38. Церковь Св. Иоанна Евангелиста с алтарем в Чернигове
39. Пятницкая церковь в Чернигове
|40. Борисоглебский кафедральный собор в Чернигове
41. Церковь Иоанна Предтечи в Чернигове
42. Трапезная с двухкупольным храмом Всех Святых в Чернигове
43. Никольская церковь в Белой Церкви (1706)
44. Братский Богоявленский монастырь
|45. Михайловский Золотоверхий монастырь в Киеве
|46. Корпус Киево-Могилянской академии (1703)
|47. Черниговский коллегиум (1701-1702)
|48. Крестовоздвиженский собор Полтавского Крестовоздвиженского монастыря (1689-1709)
Перечень составлен по материалам О.Ковалевской и С.Павленко, сайт "Имя Ивана Мазепы"