Возмущение Мазепой: невежество или безбожие?

Православие на украинских землях – немыслимо без имени гетмана Ивана Мазепы. Только невежда или человек, очень далекий от православной веры, может отрицать его определяющую роль в духовном возрождении Украины в эпоху позднего средневековья, а тем более возмущаться тем, что улица в Киеве носит его имя. Представляем перечень храмов, которые построил или востановил Мазепа (источник см. здесь)

Церковные строения, которые были построены, отреставрированы или украшены на средства Ивана Мазепы

1. Киево-Печерская Лавра:

• юго-западная башня (башня Ивана Кущника, от названия церкви, которую там хотели открыть в честь патрона Ивана Самойловича; построена в 1696 г.)

• южная (Часовая, потому что в ней до 1818 г. были часы)

• северная (Малярная, потому что там находилась малярная мастерская)

• восточная (Онуфриевская – от церкви св. Онуфрия, или Палатная, потому что здесь находились палаты И.Мазепы) (1698-1701)

д) Церковь Рождества Богородицы (1696)

2. Никольская больничная церковь (кон.1690-х)

3. Трапезная Покрова Богородицы (кон.1690-х)

4. Вознесенская церковь (1701-1705)

7. Богоявленский собор (1693)

10. Колокольня Пустынно-Николаевского монастыря (вторая пол. 1690-х)

11. Церковь Живоначальной Троицы в Батурине (1692)

12. Церковь Св. Николая в Батурине

13. Воскресенская церковь в Батурине

14. Церковь Покрова Богородицы в Батурине

15. Собор Вознесения Господня Бахмачскго монастыря

16. Успенская церковь Глуховского монастыря (1692)

17. Трапезная и колокольня Глуховского монастыря

21. Церковь Пресвятой Богородицы Домницкого Рождественско-Богородицкого монастыря (1696)

22. Церковь Петра и Павла в с. Ивановском (нач.1700-х)

23. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Сечи (1693)

24. Деревянный храм Св. Иоанна Предтечи Каменского Успенского монастыря

25. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Батуринского Крупицкого монастыря (нач. 1700-х)

27. Трапезная церковь Лубенского Мгарского монастыря

28. Деревянный храм во имя Воскресенья Христова в Любече

29. Каменная Воскресенская церковь в Любече

30. Собор Св.Николая Макошинского Николаевского монастыря

31. Церковь в с.Мохнатин (1692), здесь есть иконостас с гербом И.Мазепы

32. Церковь Пресвятой Богородицы в Новобогородицке (1688)

34. Деревянная церковь в с.Прачи

35. Деревянная церковь Св. Иоанна Крестителя

36. Петропавловская церковь в Рудне (закладная доска от 10 мая 1698 г.)

38. Церковь Св. Иоанна Евангелиста с алтарем в Чернигове

39. Пятницкая церковь в Чернигове

41. Церковь Иоанна Предтечи в Чернигове

42. Трапезная с двухкупольным храмом Всех Святых в Чернигове

43. Никольская церковь в Белой Церкви (1706)

44. Братский Богоявленский монастырь

Перечень составлен по материалам О.Ковалевской и С.Павленко, сайт "Имя Ивана Мазепы"