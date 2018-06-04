Маски-шоу “Узнайте звезду под маской» (фоторепортаж)
Карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумства (Александр Дюма "Граф Монте-Кристо")
|Известный украинский писатель: сам себя не узнаю
|Молодая и длинноногая поп-певица: зачем маска? – я только что из Индии!
|Дирижер симфонического оркестра: через эту маску ничего не видно
|Народная певица: вот вы меня насмешили!
|Народный хирург, экс-министр здравоохранения: это я только в операционной белый и пушистый...
|Любимый оперный певец украинского Президента: зачем мне маска? Я сам себе маска
|Народная артистка: все равно в маске узнают... Лучше не портить макияж...
|Исполнители бессмертного революционного хита: ”в масках нас багато, і нас не впізнати...”
|Ольга Сумская: кто ты, маска?!
|Самая известная в Европе украинская певица: говорила я, нужно было другую маску покупать
|Экс-модель и дизайнер одежды: здесь уже некого одевать...
|Красавица, открой личико!..
|- ...А?
Фото Дмитрия Стаховского
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