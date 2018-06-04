Маски-шоу “Узнайте звезду под маской» (фоторепортаж)

Маски-шоу “Узнайте звезду под маской» (фоторепортаж)

22:38, 23 февраля 2007
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Карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумства (Александр Дюма "Граф Монте-Кристо")

 

Фото Дмитрия Стаховского

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