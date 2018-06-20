Депутаты все порешали и взялись за астрологов?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и “услуг по предсказанию судьбы”. Самое интересное, что такая идея объединила представителей всех парламентских фракций – как правительственных, так и оппозиционных. Среди авторов законопроекта – бютовцы Павел Унгурян, Валерий Дубиль, нунсовец Юрий Бут, регионал Григорий Смитюх, коммунисты Светлана Шмелева и Евгений Царьков и литвиновец Николай Рудченко.

В законопроекте депутаты поставили астрологов в один ряд с гадалками и вещунами. “Услуги по предсказанию будущего (судьбы)” депутаты определили как “деятельность гадалок, хиромантов, астрологов, провидцев, знахарей, ясновидцев, вещунов, предвестников, и других лиц, которые путем гадания, хиромантии, нумерологии и магических обрядов и приемов стараются угадать будущее (судьбу) или неизвестные факты человека, объектов или других явлений (погоды, урожая и т. п.), а также с помощью магических приемов и обрядов, вроде бы корректируют будущее (судьбу) человека и ее проблемы, снимают порчу”.

Нардепы предлагают ввести административную ответственность за деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, предсказателей будущего, а также распространение информации и материалов, проведение массовых мероприятий при участии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и мероприятий по предоставлению услуг по предсказанию судьбы. Штраф – от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Народные избранники хотят запретить и трансляции на телеканалах “передач и программ или видеосюжетов при участии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и таких в которых демонстрируются услуги по предсказанию будущего (судьбы), кроме документальных фильмов, которые рассказывают о негативном влиянии экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и услуг по предсказанию будущего”. Законопроектом предусмотрено запретить и рекламу услуг и деятельности экстрасенсов, хиромантов и т. д.

И напоследок депутаты решили изъять из Государственного классификатора профессий Украины “Астролога”, “Хироманта” и “Гадалку”.

Так что если законопроект получит поддержку большинства народных избранников, то вскоре со страниц газет исчезнут полюбившиеся многим украинцам гороскопы, а с экранов телевизора – “битвы экстрасенсов”.

Депутатскую инициативу комментируют астрологи.

Ирина Журавлева, президент Всеукраинской ассоциации астрологов

ДЕПУТАТАМ БЫ ЛУЧШЕ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ

Астролог – это профессия, которой 2000 лет, она на слуху.

Сейчас я работаю в медицинской области. С рождения у человека есть предрасположенность к заболеваниям. Врачи иногда приходят к нам за советом. Они видят болезнь, когда она уже развилась, а мы, когда она еще может возникнуть, что же в этом плохого? О гадалках или хиромантах я не говорю. Это совсем другая сфера. Я отвечаю только за астрологию – науку, которая построена на математике и логике. А люди, которые создавали такой законопроект, совершенно не имеют об этом представления, у них “смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий”, и все это хотят уничтожить. Они даже не видят разницы между астрологом и гадалкой. Если бы эти люди хоть немного разбирались в профессиональной астрологии, а не той базарной, или как мы ее называем “ярмарочной”, которая звучит с экранов, они бы относились в ней совершенно по-другому.

Есть некая обида у астрологов на Глобу, который своим предсказанием опорочил Юлию Тимошенко (Павел Глоба до последнего предсказывал победу на президентских выборах Юлии Тимошенко. – Авт.). Мы все возмутились, ведь это было некрасиво и делалось не с точки зрения астрологии…

В свое время астрологическими данными пользовались спецслужбы и пользуются потихоньку и сейчас. Если бы тот же Качинский имел грамотного астролога, он бы не разбился в этом самолете. Мы эти события видим. Никто их не “накаркивает”. Мы говорим, чего можно избежать. Например, проблема: есть дорога столбовая, а есть булыжная. По какой пойдете, такой и путь у вас будет. Мы никому ничего не навязываем.

Украинцы не знают своей истории. В Дрогобыче в ХV веке жил философ и астролог Юрий Котермак (более известный как Юрий Дрогобыч. – Авт.), который учился врачеванию у ведущих астрологов Европы того времени. Его в 33 года избрали ректором Болонского университета. Он превосходно применял астрологию при лечении. Об этом говорят астрологи в Европе, но об этом молчит Украина.

Елена Калантарова, главный редактор всеукраинского журнала “Профессия астролог”, президент общественной организации “Академия профессиональной астрологии”

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ НУЖНО НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Астролог не предсказывает судьбу. Он не обладает каким-то невероятным уникальным даром ясновидения. Астролог прогнозирует тенденцию развития событий, ситуации с определенной вероятностью. Этим же занимаются политологи, экономисты, математики, представители любой сферы науки.

Само слово “астрология” в переводе означает учение, учение о звездах. Астрология – это не предсказание, а прогнозирование. Большинство астрологов настаивает, что их прогноз вероятностный. Свобода выбора все равно имеется. Изменив свое внутреннее отношение, можно каким-то образом и откорректировать ситуацию, иначе каков тогда смысл в этом прогнозе?

Я согласна, что нужно двигаться в сторону формирования классификационных требований к профессии, поднимать ее престиж. Чтобы люди получали высшее образование в астрологии, чтобы они были вооружены до зубов знаниями во всех направлениях. Ведь мы, астрологи, внесены в реестр профессий. Но в реестр профессий на уровне рабочей специальности, и там не предусмотрено никакое образование. Поэтому нет возможности проверить людей на профпригодность. Мы пытаемся сейчас объединиться из разных астрологических школ и направлений, чтобы выработать какую-то единую базовую теорию, которая будет объединять все исследовательские направления, чтобы можно было прописать, что же это за специальность такая и отчитываться за свою деятельность перед Министерством образования и представителями власти.

Я честно выполняю свою работу, занимаюсь астрологическими консультациями. Я в каждом контакте с человеком использую определенные этические нормы. И почему сейчас мне говорят, что я делаю что-то не то? Вызовите меня “на ковер”, спросите, чем я занимаюсь. Я могу публично рассказать о своей деятельности, “ответить” за свои слова. Ничего “колдовского” в астрологии нет, это бред воспаленного сознания. Астрологию нужно не запрещать, а активно использовать эту сферу научного знания, чтобы корректировать принятие каких-то решений на любых уровнях: в экономике, политике, личной жизни человека.

Андрей Холомеев, астролог “Астростудии” (г. Харьков)

В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УНИЧТОЖАЛИ СВОИХ «КОНКУРЕНТОВ»

Насколько мне известно, какие-то религиозные течения считают, что деятельность экстрасенсов, астрологов, хиромантов и т.д. не совсем корректна по отношению к нашему обществу. Хотя как по мне, это возвращение в Средневековье, когда религиозные настроения влияют на государство. Это не правильно.

По проекту закона запрещается консультирование людей. Но любой закон можно обойти и под любой закон можно подстроиться. Я не прочел там, что нельзя обучать. Допустим, если вы ко мне придете на консультацию, я буду вас “обучать”. Мое обучение будет состоять на примере вашего гороскопа. Я вам выдам бумажку, что вы прослушали курс астрологии, вы ее подпишете. И все. Так что мы будем “обучать” людей.

Это какой-то непонятный всплеск группы депутатов. Что самое интересное, депутаты очень разношерстные, со всех фракций. Возможно, это лоббирование интересов какого-то одного человека, которому удалось объединить столь разных нардепов. Я почитал, какие законопроекты они вносили раньше – да там все что угодно…

Опрашивала Анна Ященко