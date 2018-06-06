Кто полезет в прорубь с Президентом 19 января?

Прошлогоднее Крещение проходило как национальный праздник. Вся страна смотрела, как Президента в его купаниях сопровождали премьер-министр, мэр Киева, руководители министерств и ведомств. Однако после политической реформы состав купающихся рядом с Президентом может значительно изменится. Кто полезет с Ющенко в прорубь теперь? Близится один из самых больших православных праздников: 19 января мы отметим Крещение Господне. Правда, в этот раз торжества будут несколько смазаны отсутствием настоящего мороза, традиционного для этих дней года. То ли дело Крещение-2006: тогда было хоть и достаточно холодно, но верующие преград не знали. Как никогда бодрые люди назло погоде спешили к водоемам. Если помните, возглавлял общий процесс и Виктор Ющенко: он искупался в проруби в водоеме близ казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы в парке "Отрадный" в Киеве.

Прошлогоднее Крещение чем-то напомнило забавы Мао Цзэдуна, который производил впечатление на свой народ тем, что время от времени переплывал китайские реки одну за другой. Семидесятилетний председатель КПК плыл по течению, лежа на спине и почти не тратя сил: за ним, отчаянно фыркая и поднимая брызги, следовала партийная элита. На Янцзы ушел под воду командующий Гуанчжоуским военным округом. На берегу Меконга начальника местного Управления общественной безопасности укусила вылезшая из воды змея.

Украинская постсоветская элита, в отличие от коммунистической китайской, добровольно шла в воду. Так, в прошлом году крещенскую купель Президента разделил тогдашний глава правительства Юрий Ехануров. Там же побывали бывшие министр культуры и туризма Игорь Лиховый, глава МЧС Виктор Балога, киевский мэр Александр Омельченко, главный налоговик Украины Александр Киреев. Отметились также министр иностранных дел Борис Тарасюк и министр аграрной политики Александр Баранивский.

Кто же полезет с Виктором Андреевичем в прорубь (если, конечно, будет лед, что вряд ли) на этот раз, если никто из прошлых товарищей практически не остался на своем посту? Вместо Еханурова премьерствует теперь Янукович, уж он-то, с его хрупкой конституцией, вряд ли согласится на купания в ледяной воде. Виктор Янукович всюду подчеркивает свою приверженность Московскому патриархату, церковь же Покрова Пресвятой Богородицы, которую так любит Президент, хоть и считается универсальной, но УПЦ (МП) такие учреждения не жалует. Похоже, если Янукович и окажется в воде, то его крещенское купание пройдет совсем в другом месте, чем у Ющенко.

Казалось бы, нынешнему министру культуры и туризма Юрию Богуцкому оказаться в одной проруби с президентом велел сам Бог, особенно учитывая тот факт, что он в свое время был советником по вопросам духовного возрождения у первого Президента Украины. Но, увы, этот чиновник – ставленник «регионалов», и, скорее, разделит гипотетическую прорубь с Януковчием, чем с Ющенко. Явно в одной водичке с Президентом не окажется и Нестор Шуфрич, награжденный недавно Московским патриархатом орденом преп. Ильи Муромца II степени. К тому же он хоть и не «регионал», но ставленник ПР. Что и говорить, крещенское купание имеет политическую подоплеку.

Вряд ли поддержит Президента и нынешний аграрный министр Юрий Мельник, прошедший в правительство по квоте коммунистов, которую они выгодно продали. Да и главный налоговик Украины Анатолий Брезвин вряд ли разделит президентскую купель.

Но почти наверняка, в схождении в воду Президента будет сопровождать руководитель Секретариата Виктор Балога. Посмотрим, полезет ли в холодное молодняк Яценюк, Бондарь, Хорошковский и пр.

Но вот Борис Тарасюк – все еще являющийся полноправным главой МИДа – в прорубь, похоже, точно полезет. Правда, в последнее время с ним все чаще происходят различные казусы. «Регионалы» повадились не пускать его в зал заседаний, да и на правительственном портале из раздела «Министры» вычеркнули его имя. Заметьте, здесь вообще отсутствует колонка «Министр иностранных дел», будто такой должности в Украине нет вообще. Надеемся, Борис Иванович все же прорвется к президентской проруби.

Трудно что-либо сказать о нынешнем мэре Киева Леониде Черновецком. Несмотря на обвинения в приверженности к сектантству, он неоднократно подчеркивал, что является православным. О том же любит повторять и его духовный наставник Сандей Аделаджа. Так что если теплая погода продержится до девятнадцатого, то теплолюбивый уроженец Нигерии тоже может искупаться. Правда, к Президенту его вряд ли пустят.

Такая вот выходит картина. Можно сказать, что в этом году президентско-министерская купель выйдет хоть и не такой торжественной, каким была в прошлом, но не сорвется. Можно также позвать на мероприятие Михаила Саакашвили. Во-первых, он тоже Президент, во-вторых, как показала практика, во всем поддерживает Виктора Андреевича, и уж точно не откажется от крещенского купания.

Антон Зикора