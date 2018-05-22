Метростроевцы копают под Черновецкого

Мер Киева поинтересовался заработками. Когда назвали сумму в 3–5 тысяч, спрашивает: «Долларов?» Рабочие засмеялись, он пообещал, что скоро будем зарабатывать по $5 тысяч... Тротуар вокруг входа к станции метро «Демеевская» неподалеку от центрального автовокзала вымощен новеньким красным кирпичом. Это – одна из трех станций Киевского метро, построенных еще в прошлом году в направлении Теремков – крупного жилого массива на южной окраине столицы. Строительная готовность нового участка метро – 95 процентов. Он рассчитан на перемещение 35 тысяч пассажиров ежечасно.

Отделка «Демеевской» практически завершена. Пол и стены покрыты мрамором, везде сияет свет, в подземный вестибюль ведут эскалаторы.

Вместе с работником охраны станции осматриваем помещение. Вокруг – ни души. Тишину нарушают лишь наши звонкие шаги.

Спускаемся с платформы и следуем по тоннелю, который плавно выгибается куда-то в темноту. Оттуда доносится далекий грохот колес. Где-то там, за километр, разворачиваются поезда метро – на пока еще конечной станции «Либидская». А здесь, в тоннеле, который пахнет свежим бетоном и краской, рельсов еще нет.

Через стыки железобетонных тюбингов кое-где течет вода. Двое рабочих работают на арматуре – укрепляют гидроизоляцию.

Оба метростроевца, опытные проходчики, не получают плату за свою работу вот уже три месяца. Как, впрочем, и остальные работники Киевметростроя.

– На какую зарплату рассчитываете? – спрашиваю у них.

– Сейчас заработки в среднем две–три тысячи гривен. В прошлом году зарабатывали вдвое больше.

– В прошлом году приезжал киевский мэр Леонид Черновецкий, – вспоминает один из рабочих. – Он поинтересовался заработками строителей подземки. Когда ему назвали сумму в три – пять тысяч, господин Черновецкий спрашивает: «Долларов?» Рабочие засмеялись, а мэр пообещал, что скоро мы будем зарабатывать по пять тысяч долларов. Однако вскоре финансирование прекратилось вообще.

В последний раз деньги от киевской мэрии поступали в октябре 2008-го. На протяжении года строители подземки работали за счет собственных средств компании и банковских кредитов. В настоящее же время все возможности продолжать работы исчерпаны.

Председатель объединенной профсоюзной организации ОАО «Киевметрострой» Владимир Жижкун настроен решительно:

– Мы создали штаб по проведению непрерывной акции пикетирования Киевской городской госадминистрации, – говорит он. – Кроме того, метростроевцы не исключают возможности объявления забастовки и голодания в случае, если КГГА не вернет нам долги.

– О каких суммах идет речь?

– Задолженность по заработной плате (ей свыше трех месяцев) – 40 миллионов гривен. А в целом долги мэрии за прошлый год достигают 217 миллионов. Например, город не рассчитался с нами за станцию «Красный хутор», которая уже полтора года работает, плюс за перегонный тоннель к ней от станции «Бориспольская», задолжал за второй выход из станции метро «Дарница», который мы построили... Поэтому если до конца октября не получим деньги – пойдем на Крещатик бастовать.

– Проблема еще и в том, что мы не можем просто так остановить строительство, которое не финансируется заказчиком, и просто вынуждены работать за собственные средства или одалживать, – продолжает Жижкун. – Так как мы чувствуем ответственность перед киевлянами. И это не красивые слова. Власть не хочет даже осознавать того, что без финансирования никто не гарантирован от техногенных аварий на недостроенных и оставленных на произвол судьбы подземных объектах и вокруг них. Поэтому мы ежедневно осуществляем работы по вентиляции, надзору за электросетями, охране. А главное – откачиваем грунтовые воды, потому что они могут залить тоннели метро.

Грустным следствием финансовых проблем стало и то, что из Киевметростроя за последний год уволились сотни опытных работников. Специалистов по подземному строительству охотно принимают коммерческие компании, предлагая им зарплату несравнимо выше. По словам самих метростроевцев, для подготовки квалифицированного проходчика необходимо три-четыре года. Но вскоре учить молодых рабочих уже будет некому.

Между тем, в повестке дня очередной сессии Киевсовета – последней в текущем месяце, – вопроса о финансировании строительства столичной подземки нет. Возможно, потому что первый заместитель киевского городского председателя Анатолий Голубченко отрицает сумму долга перед метростроевцами (217 миллионов гривен). По его данным, долг составляет около 49 миллионов. Именно эту сумму мэрия рассчитывает погасить на протяжении октября.

Господин Голубченко в СМИ отметил, что долга перед Киевметростроем за выполненные в 2009 году работы, нет, поскольку строительство в это время не велось. “В этом году не строилось метро, нет актов выполненных работ, потому что не выделялись под это средства”, – сказал он.

...На сессии Киевсовета депутаты намерены рассмотреть около 120 вопросов об очередных отводах столичной земли под строительство. Одним из важных для города станет также вопрос о повышении зарплаты мэру Черновецкому.

В помещении профсоюза Киевметростроя стол завален белыми строительными касками. Отдельно составлены мегафоны, по углам стоят свернутые транспаранты и флаги.

– Мы подождем еще несколько дней, – говорит Жижкун. – Не будет денег – заблокируем мэрию. Нас поддержат железнодорожники, рабочие других родственных организаций. Поэтому нас будет много.

Владимир Шаров, для УНИАН