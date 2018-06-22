Засекреченную елку Януковича запрещено фотографировать (фоторепортаж)

Министерские новогодние елки без преувеличения находятся под тремя замками. Чтобы к ним добраться, нужно оформить пропуск, пройти несколько пунктов с металлоискателями...
Министерские новогодние елки без преувеличения находятся под тремя замками. Чтобы к ним добраться, нужно оформить пропуск, пройти несколько контрольных пунктов с металлоискателями, проверкой документов и осмотром личных вещей. Но самым сложным оказалось подойти к елке премьерской – крыло здания, где находится его кабинет, перекрыто еще одним КПП, через которое могут пройти только лица с наивысшим уровнем допуска. Суровый военный охранник корреспондента УНИАН туда, конечно, не пропустил. Даже на попытку сфотографировать издали отреагировал запрещением. Непросто в нашем правительстве воспользоваться фотоаппаратом – что поделаешь, “режимный объект”... Правда, другие елки в правительственных коридорах были более доступными.
Біля приймальні кожного з віце-прем’єрів стоїть індивідуальне дерево. Навпроти кабінету Миколи Азарова
...стоит небольшое скромное дерево
...почему-то украшено ожерельями, похожими на те, что носит Тимошенко
Дерево Табачника убрано в цветах Партии регионов, которые подходят к ковру
и его нельзя не заметить с конца коридора
но почему-то развешены елочные игрушки с изображениями петушков и курочек. Вроде бы на что-то намекая
а вот на елке Толстоухова
...шарики с изображением сердечек. Неразделенная любовь?
без сомнения, самая хорошая кабминовская елка – в министерстве финансов
когда Николай Янович спускаеться на этаж ниже из своего кабинета, он, вероятно, наслаждается ее огоньками
хотя она, как и все другие, пластмассовая
и еще одна – с пластиковым Санта Клаусом – стоит на парадной лестнице первого этажа. Деда Мороза в здании правительства так и не нашлось
а елка в Колонном зале столичной мэрии, хоть и живая
напомнила детство, когда в детсадах и школах
новогодние деревья украшали конфетами и кусками ваты
по-видимому, идеальными на фоне предыдущих, выглядят украшенные живые деревья возле Секретариата Президента
Фото Дмитрия Стаховского
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