Засекреченную елку Януковича запрещено фотографировать (фоторепортаж)

Министерские новогодние елки без преувеличения находятся под тремя замками. Чтобы к ним добраться, нужно оформить пропуск, пройти несколько контрольных пунктов с металлоискателями, проверкой документов и осмотром личных вещей. Но самым сложным оказалось подойти к елке премьерской – крыло здания, где находится его кабинет, перекрыто еще одним КПП, через которое могут пройти только лица с наивысшим уровнем допуска. Суровый военный охранник корреспондента УНИАН туда, конечно, не пропустил. Даже на попытку сфотографировать издали отреагировал запрещением. Непросто в нашем правительстве воспользоваться фотоаппаратом – что поделаешь, “режимный объект”... Правда, другие елки в правительственных коридорах были более доступными.

Біля приймальні кожного з віце-прем’єрів стоїть індивідуальне дерево. Навпроти кабінету Миколи Азарова

...стоит небольшое скромное дерево

...почему-то украшено ожерельями, похожими на те, что носит Тимошенко

Дерево Табачника убрано в цветах Партии регионов, которые подходят к ковру

и его нельзя не заметить с конца коридора

но почему-то развешены елочные игрушки с изображениями петушков и курочек. Вроде бы на что-то намекая

а вот на елке Толстоухова

...шарики с изображением сердечек. Неразделенная любовь?

без сомнения, самая хорошая кабминовская елка – в министерстве финансов

когда Николай Янович спускаеться на этаж ниже из своего кабинета, он, вероятно, наслаждается ее огоньками

хотя она, как и все другие, пластмассовая

и еще одна – с пластиковым Санта Клаусом – стоит на парадной лестнице первого этажа. Деда Мороза в здании правительства так и не нашлось

а елка в Колонном зале столичной мэрии, хоть и живая

напомнила детство, когда в детсадах и школах

новогодние деревья украшали конфетами и кусками ваты

по-видимому, идеальными на фоне предыдущих, выглядят украшенные живые деревья возле Секретариата Президента

Фото Дмитрия Стаховского