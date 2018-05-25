Патриарха Кирилла в Киеве защищал живой щит из женщин и детей (фоторепортаж)
"Перед приездом Кирилла Бог очистил киевскую землю дождем ..." Еще российские СМИ написали о массовой миграции голубей в Лавру...
Глава РПЦ Кирилл впервые посещает Украину как предстоятель церкви.
«Когда я по традиции получал при интронизации жезл святого митрополита Петра как символ духовной власти из рук Блаженейшого Митрополита Владимира, я почувствовал внутреннюю потребность как можно скорее посетить Киев, «святую землю» нашей Церкви, поклониться мощам Печерских преподобных...» - отмечал Патриарх Кирилл.
Внутренняя потребность реализовалась...
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Один из пикетчиков, представлявший организацию УНА-УНСО, начал обливать участников крестного хода водой из бутылки.
В ответ кто-то из сторонников Патриарха Кирилла бросил в сторону пикетчиков камень. Активисты УНА-УНСО кричали: «Чемодан – вокзал – Москва», а участники крестной хода в свою очередь кричали, что Кирилл их Патриарх, и что рядом с ними Бог.
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Сайт NEWSru написал о "чуде" - массовой миграции голубей к святым местам. Якобы голуби со всего Киева слетались и рассаживались на карнизах зданий Лавры, "специально отреставрированных к визиту почетного гостя". Дождь, шедший утром, тоже отнесли к Божьей благодати: "Перед приездом Кирилла Бог очистил киевскую землю дождем ..."
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Отвечая на вопрос, намерен ли он встретиться с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата, Кирилл ответил, что "не сбирается встречаться ни с кем, кроме тех людей, которые определены в программе визита". Хотя и добавил, что "получил соответствующие запросы, и мы будем думать, как ответить на эти запросы".
Встреча с Президентом планировалась ориентировочно на 14.40, но, наверно, это был тот редкий случай, когда Ющенко ждал кого-то, а не наоборот. Встреча началась позже, чем планировали...
Отвечая на вопрос, о чем он будет говорить с Президентом, Кирилл сказал, что "мы будем говорить о религиозном факторе в жизни народа, о православии, о наших христианских обязательствах". Еще до визита, из Москвы Патриарх выражал намерение поставить Президенту и несколько вопросов, не уточнив какие именно...
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Визит главы РПЦ в Украину продлится до 5 августа.
Фото УНИАН
Подготовила Дарья Терещенко