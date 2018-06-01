За Винни-Пуха пили все, все, все...

В четверг в одном из столичных ресторанов киевский «свет» отмечал день рождения Винни-Пуха. Поводом к празднованию послужило восьмидесятилетие со дня появления на прилавках Британии первой книжки об этом медвежонке и его друзьях. На самом деле английская публика узнала о Винни-Пухе еще в декабре 1925 года, когда лондонская газета The Evening News опубликовала первую главу бессмертной книги, принадлежащей перу Алана Александра Милна. Но это лирика, мало относящаяся к делу, тем более что большинство советских людей ознакомилось с плюшевым медвежонком по мультфильму с Евгением Леоновым. Так что Винни-Пух, которого мы знаем, гораздо моложе, но и это мало относится к делу.

На столах ресторана стояли открытые банки со сгущенкой советского образца, мёд и хлебные палочки. Из всех «випов», пожалуй, наиболее активной была телеведущая Власта Шовковская, бывшая жена футболиста Шовковского, которая в обнимку с игрушечными мишками осваивала жанр «телеведущая дает интервью другим телеведущим». Скульптор Олег Пинчук говорил о Винни-Пухе с точки зрения художественной конпцептуалистики, развивая такие идеи, «Микрокосм Винни-Пуха» и «Винни-Пух в свете пространственно-временного континуума героев Милна», правда, его мало кто слушал. Актер Владимир Горянский много молчал о плюшевом мишке и что-то писал на салфетках.

Пожалуй, наиболее подкованной в деле «виннипуховедения» оказалась модельер Евгения Гапчинская. Она представила мультипликационного любителя мёда с крылышками. «И среди медведей встречаются ангелы», – подумали окружающие.

Пернатый Винни был подарен гимнастке Лилии Подкопаевой, представшей перед светской публикой на последнем месяце беременности. На празднике было еще много разных представителей шоу-бизнеса. В частности, некий персонаж, которого все между собой называли не иначе как «девушка из «Алиби». «Девушка из «Алиби» сначала долго-долго картинно расчесывалась, потом принялась поедать хлебные палочки, макая их в мёд.

Присутствующих просили цитировать произведение Алана Милна. Цитировали с охотой, но это был в основном мультфильм, а не книга. Тут многие поняли, что знакомые с детства фразы в день восьмидесятилетия героя звучат совершенно по-новому, и особенно это касалось слов: «То здесь сто грамм, то там сто грамм. На то оно и утро!» Пошли намеки, что Винни-Пух – вполне наш человек, алкоголик и рубаха-парень, а мед в произведении приведен для отмазки, мы-то знаем, о каких ста граммах идет речь. Потом участникам праздника поведали "истинную" историю рождения легендарного мишки. Ни о каком городе Виннипеге, по дороге в который Милн якобы придумал своего героя, речи не идет. (Справка. Википедия )

– Во время первой мировой войны, английский оккупант, придя на украинскую территорию и будучи ужасно голодным и страдая от жажды, увидел корову. Будучи благородного происхождения, он попытался ее подоить, за что получил копытом по лбу, – импровизировал ведущий на ходу. – В результате – его увезли в больницу и когда спрашивали: сэр, что с Вами случилось? Он только помнил, что дело происходило под Винницой, поэтому говорил: Винни! Бух!

Альтернативная история не смогла оставить ни одного человека таким, каким он был до того, как ее выслушал. Но более всего присутствующих поразила медведица Шаня. Живая, пятимесячная, из «Цирка Кобзов». Гостям сказали, что это невеста Винни-Пуха. Шаню усадили за стол рядом с певицей Мариной Диа. И если животное проявляло беспокойство под вспышками фотокамер, то певица сидела как зацелованная. Зато Лилия Подкопаева, увидев Шаню, принялась с ней обниматься. Потом объявили победителей в номинациях «Друзья Винни-Пуха», лучшим из которых стала Лилия Подкопаева, которая сказала, что Винни-Пух у нее почему-то ассоциируется с голодными спортсменами.

– На самом деле в последнее время я подсела на мёд, учитывая, это очень полезный продукт. Если с утра натощак съедать ложку мёда и запить стаканом воды, то тебе уже будет не нужен никакой завтрак. Мёд дает много энергии.

Владимир Горянский стал первым в номинации «Кролик» (за внешнее сходство?), светская тусовщица Евгения Губская стала «Совой», Евгения Гапчинская превратилась в «Ослика Иа-Иа». Олег Пинчук завоевал звание Слонопотама. Получая диплом, скульптор наконец-то выговорился. Он рассказал, что уже пятнадцать лет содержит пасеку, безумно любит мёд и Винни-Пуха, который пришел в его жизнь с детства. А на вопрос, не желает ли он увековечить любимого персонажа в гипсе или в бронзе, сказал:

– Увековечу пчел, через них – и Винни-Пуха.

Не встретив должного приёма со стороны владельцев заведения, журналисты решили не указывать его названия.

Антон Зикора